Perfilan a Graciela Domínguez para sustituir a Rocha Moya como gobernadora interina de Sinaloa

Ciudad de México.- La diputada con licencia Graciela Domínguez fue propuesta por Comisión del Congreso de Sinaloa para ser la gobernadora interina del estado.

Domínguez estaría en el cargo hasta el 1 de noviembre de 2027, cuando acaba constitucionalmente el sexenio de Rocha.

“En virtud de su trayectoria laboral por su experiencia y responsabilidad que le ha distinguido es procedente proponer para que sea electa por el pleno del Congreso del Estado como gobernadora interina del Estado de Sinaloa a la ciudadana Graciela Domínguez Nava” expresó el Congreso.

Su trayectoria se construyó en el activismo social y actividades legislativas.

Formó parte del gabinete de Rubén Rocha al ocupar la Secretaría de Educación. (AGENCIA REFORMA)