Estados Unidos emite alerta por posible ataque de grupo del crimen organizado en Mexicali

Estados Unidos suspendió todos los viajes a Mexicali, México, y las actividades del gobierno estadounidense, informó la embajada norteamericana en el país.

Baja California Norte, México.- El gobierno de Estados Unidos emitió la noche del lunes 24 de agosto una alerta de seguridad relacionada con una posible amenaza en Mexicali y anunció la suspensión de las actividades de su personal y de los viajes oficiales hacia la ciudad durante este martes 25 de agosto.

La advertencia generó un reforzamiento de los operativos de seguridad por parte de autoridades mexicanas. Según la DEA, la alerta se emitió tras interceptar una llamada en la que presuntos integrantes del grupo criminal ‘Los Rusos’ planeaban atentar contra instalaciones de la Policía Municipal y FGR en Mexicali.

La situación se relaciona con el operativo realizado el 20 de agosto en Mexicali, en el que participaron autoridades mexicanas con información proporcionada por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

El secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, general Laureano Carrillo Rodríguez, señaló que las fuerzas estatales y federales trabajan de manera coordinada para prevenir y contener cualquier contingencia. En estas acciones participan instituciones de los tres órdenes de gobierno y pidió que, ante cualquier emergencia, llamar al 911 o denuncia anónima al 089. (El Heraldo de Saltillo)

https://mx.usembassy.gov/security-alert-august-25-threat-in-mexicali/