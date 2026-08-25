Conductor de transporte urbano muere tras aparatoso accidente en Ramos Arizpe

Martiniano Moreno Martínez perdió la vida horas después de sufrir un aparatoso accidente mientras conducía una unidad de transporte de la ruta Express sobre la carretera Saltillo-Monterrey, a la altura de la empresa Stellantis.

De acuerdo con los primeros reportes, el operador perdió el control de la unidad por causas que aún son investigadas y terminó impactándose primero contra una palmera y posteriormente contra la estructura de un puente peatonal.

Tras el fuerte choque, elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria al conductor. Martiniano fue inmovilizado y colocado en una camilla para posteriormente ser trasladado de emergencia al Hospital Ixtlero.

Sin embargo, horas más tarde, personal médico del nosocomio confirmó que el hombre no logró sobrevivir a las graves lesiones que sufrió durante el percance y fue declarado sin vida.

Elementos de la Policía Municipal permanecieron en el sitio para abanderar la zona y controlar la circulación, debido a las afectaciones que el accidente generó sobre la carretera durante varios minutos.

La unidad de transporte urbano quedó prácticamente destruida y posteriormente fue retirada del lugar con el apoyo de una grúa.

Personal de la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del fallecimiento en las instalaciones hospitalarias y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar con precisión las causas que provocaron el accidente. (El Heraldo de Saltillo)