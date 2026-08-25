Es Graciela Domínguez gobernadora interina de Sinaloa

Ciudad de México.- El Congreso de Sinaloa eligió a Graciela Domínguez como nueva gobernadora interina de Sinaloa tras la licencia solicitada por Rubén Rocha Moya.

Con 31 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones, el Congreso avaló el dictamen que la diputada federal con licencia tiene una trayectoria probada.

La sesión extraordinaria de este martes se abrió con la asistencia de 36 de los 40 legisladores.

La trayectoria de Domínguez se construyó en el activismo social y actividades legislativas.

Formó parte del Gabinete de Rubén Rocha al ocupar la Secretaría de Educación.

Su nombre tomó fuerza en las últimas horas como la propuesta que podría concitar el mayor consenso entre las distintas corrientes de Morena en el Congreso local, en medio de la crisis política del rochismo en la entidad.

A sus 50 años, Domínguez tiene un perfil predominantemente legislativo.

Es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de Sinaloa y actualmente es diputada federal de Morena con licencia por el Distrito 1 de Sinaloa, con cabecera en Mazatlán.

Entre 1999 y 2013, militó en el Partido de la Revolución Democrática, donde fue consejera estatal, integrante de los comités municipales y estatales, delegada nacional y coordinadora de Comunicación y Vinculación Social de la fracción perredista en el Congreso de Sinaloa.

Antes de consolidarse como figura partidista, participó en movimientos sociales vinculados con pescadores, derechohabientes del Infonavit y familias desplazadas por la construcción de la presa Picachos.

Ese último episodio es particularmente significativo en su trayectoria. Domínguez fue jefa de la Unidad de Atención a los Afectados de la Presa Picachos y posteriormente se convirtió en aquella experiencia en el libro “Picachos: Los Caminos del Desarraigo y la Resistencia”.

También ejerció como docente de asignatura en la Universidad Tecnológica de Escuinapa. (AGENCIA REFORMA)