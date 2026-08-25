Muere elemento de la Policía Estatal en enfrentamiento en Candela; abaten a un delincuente

Un elemento de la Policía Estatal de Coahuila murió en un enfrentamiento en donde un delincuente fue abatido, la madrugada de este martes en el municipio de Candela, en los límites entre Coahuila y Nuevo León.

De acuerdo con información oficial, elementos de la Policía Estatal realizaban recorridos de vigilancia en la zona cuando detectaron una camioneta en la que viajaban civiles armados.

Al percatarse de la presencia de las autoridades, los ocupantes del vehículo habrían abierto fuego contra los agentes, quienes repelieron la agresión.

Durante el intercambio de disparos, uno de los civiles armados fue abatido, mientras que un elemento de la corporación estatal resultó lesionado y fue trasladado para recibir atención médica, sin embargo, perdió la vida minutos más tarde.

Tras los hechos se activó el protocolo de reacción y se reforzó la vigilancia en la zona con elementos de la Policía de Acción y Reacción (PAR), la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina.

Las corporaciones mantienen un operativo en los límites de Coahuila y Nuevo León con el objetivo de impedir el ingreso de grupos armados y preservar la seguridad en territorio coahuilense. (El Heraldo de Saltillo)