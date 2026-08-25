Anuncia Canadá aranceles de represalia contra EU por 20 mmdd

Nueva York, Estados Unidos.- Canadá anunció este martes aranceles de represalia contra Estados Unidos, igualando “dólar por dólar” los aranceles del 50% que el presidente Donald Trump impuso durante el fin de semana tras el fracaso de las negociaciones comerciales.

Los nuevos aranceles de Ottawa abarcan más de 700 productos estadounidenses y ascienden a unos 20 mil millones de dólares, una cifra similar a la de las últimas tarifas a la importación impuestas por Trump sobre el vino canadiense, el cemento, los palos de hockey y otros productos, señaló CNBC.

Los nuevos aranceles compensatorios de Canadá oscilan entre el 15% y el 50% y afectan a una amplia gama de importaciones estadounidenses, como acero y aluminio, productos lácteos, mariscos, electrodomésticos, madera, productos de papel y ropa.

Los aranceles sobre metales y madera se eligieron como respuesta a los aranceles impuestos previamente por Estados Unidos sobre acero, aluminio, madera y otros productos.

Los aranceles compensatorios entrarán en vigor el 8 de septiembre. Canadá también presentó un paquete adicional de 7 mil 500 millones de dólares para apoyar a las empresas y los trabajadores perjudicados por los aranceles estadounidenses.

Los nuevos aranceles se habrían evitado si ambas partes hubieran alcanzado un acuerdo comercial antes del sábado. Trump había afirmado a principios de semana que el acuerdo estaba prácticamente cerrado, pero Canadá suspendió las negociaciones el viernes por la noche, alegando que Estados Unidos pedía demasiado y ofrecía muy poco.

El gobierno de Trump también acusó a Ottawa de haber frustrado las conversaciones al intentar introducir cambios irrazonables de última hora en el acuerdo.

El fracaso de las negociaciones ha abierto un nuevo y amargo capítulo en la guerra comercial entre los principales aliados, aumentando las tensiones que ya estaban exacerbadas por el uso intensivo de aranceles por parte de Trump y sus comentarios incendiarios hacia Canadá.

Este martes por la mañana, Trump arremetió contra Canadá, sugiriendo en Truth Social que Estados Unidos detendría los negocios con Ontario y mencionando repetidamente la posibilidad de cambiar el nombre del lago Ontario a “Lago América”.

En otras publicaciones de Truth Social, Trump acusó a Canadá de atacar a los agricultores estadounidenses y se quejó del déficit comercial de Estados Unidos con Canadá, aunque esto se debe principalmente a las fuertes compras de petróleo crudo canadiense que realiza Estados Unidos.

“Trato con muchos países, y Canadá es sin duda el más difícil e irracional”, escribió Trump en una publicación.

El ministro de Comercio canadiense, Dominic LeBlanc, declaró en el programa “Squawk Box” de CNBC que Ottawa no quería abandonar las negociaciones comerciales con Estados Unidos.

“Nuestra preferencia era encontrar un acuerdo que beneficiara a ambos países”, dijo. “Seguimos creyendo que es posible. Pero, mientras tanto, no estamos pendientes del teléfono”. (AGENCIA REFORMA)