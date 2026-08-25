Atiende Miguel Riquelme rezago en pavimentación al suroriente de Torreón con el Programa “A Darle Parejo”

Desde el inicio del arranque del programa, se han rehabilitado más de 5 mil 542 metros cuadrados de pavimento en 100 colonias del municipio.

Torreón, Coahuila.- Para mejorar las condiciones del pavimento y fortalecer la infraestructura vial del municipio, la mañana de este martes el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís llevó a cabo el programa “A Darle Parejo” al sector suroriente de la ciudad.

Desde el arranque del programa, el 30 de julio del presente año, se han rehabilitado más de 5 mil 542 metros cuadrados de pavimento, que son cerca de mil 281 baches atendidos en 100 colonias de la ciudad. En Fuentes del Sur, La Fuente y Valle Dorado, se va a beneficiar a cerca de 7 mil habitantes.

Riquelme Solís dijo que una parte del presupuesto de su administración será destinado a la atención de este sector, para poder poco a poco avanzar en atender las principales necesidades de quienes habitan o transitan dicha área.

Además, el presidente municipal entregó uniformes a las diferentes cuadrillas del Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV), como parte del fortalecimiento de las condiciones de trabajo y de la identidad del personal operativo.

El edil externó su reconocimiento a todo el equipo que trabaja por Torreón, y se comprometió con llevar más obras y más programas a todas las colonias, barrios y ejidos de Torreón. “Yo definí al inicio de mi gestión, cuáles eran las prioridades de Torreón y ya estamos aquí atendiendo las principales necesidades y aquí vamos a estar al pendiente, y en conjunto también con el gobernador Manolo Jiménez”.

Agregó que el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado, se refleja también en seguridad, la cual en consecuencia significa bienestar, empleo, lugares de esparcimiento tranquilos y libertad.

En suma, dijo, la seguridad y el mantenimiento de la ciudad son una prioridad para su gobierno y el de Manolo Jiménez.

De igual forma, el alcalde mencionó que atender el tema de escasez de agua potable es otra de las prioridades en las que ya se realizan acciones para dar soluciones de fondo a esa situación. “Poco a poco estamos enfrentando los retos y espero que muy pronto a ninguna colonia le falte agua y que las familias de Torreón vivan mejor”, expresó.

Por su parte, el director del SIMV, David Gerardo Fernández Hernández, detalló que el programa tiene como meta la rehabilitación de 100 mil metros cuadrados mediante trabajos de bacheo y 150 mil metros cuadrados de aplicación en microcarpeta. Destacó el incremento de la capacidad operativa con la incorporación de cinco nuevas unidades destinadas a las labores de bacheo y supervisión, lo cual permite mayor eficiencia y respuesta puntual.

Estuvieron también Verónica Martínez García, Diputada Federal; Olivia Martínez Leyva, Diputada Local; Ximena Villarreal, Diputada Local electa; Javier Armendáriz Reyes Retana, coordinador de sector; y Carlos Hernández Rodríguez, vecino. (El Heraldo de Saltillo)