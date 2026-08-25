Murió Dolly Parton, leyenda de música country, a los 80 años

Ciudad de México.- Dolly Parton, cantante, compositora y actriz que convirtió su talento en una de las carreras más importantes de la música country y trascendió hacia el pop, el cine y la televisión, murió este 25 de agosto a los 80 años.

La noticia fue confirmada a través de la cuenta oficial de Instagram de la artista, mediante un video publicado por su sobrino Bryan Seaver en nombre de la familia Parton.

Dolly Rebecca Parton nació el 19 de enero de 1946 en Locust Ridge, Tennessee, en el seno de una familia de 12 hijos que enfrentó condiciones de pobreza. Desde niña mostró interés por la música y comenzó a escribir canciones y presentarse en programas de radio y televisión locales. Tras concluir la preparatoria, se trasladó a Nashville para buscar una oportunidad en la industria musical.

Su carrera tomó fuerza a finales de los años sesenta, primero junto al cantante Porter Wagoner y posteriormente como solista. A lo largo de más de seis décadas, Parton se consolidó como una de las principales figuras de la música country gracias a canciones como “Jolene”, “I Will Always Love You”, “Coat of Many Colors” y “9 to 5”. Su trayectoria también se extendió al cine, la televisión y los negocios, con participaciones en películas y la creación del parque temático Dollywood.

Además de su trabajo artístico, Parton destacó por su labor filantrópica. A través de su fundación impulsó programas de promoción de la lectura infantil y destinó recursos a distintas causas sociales. Su trayectoria le valió numerosos reconocimientos, entre ellos su ingreso al Country Music Hall of Fame y al Rock and Roll Hall of Fame.

Dolly Parton construyó una carrera a partir de sus raíces humildes y logró convertirse en una figura de alcance internacional, manteniendo como principales referentes la música, la escritura y el apoyo a las comunidades. (Con información de la Agencia Reforma)