Gobierno federal asegura que 5 mil 567 farmacias operarán en Tiendas Bienestar

Ciudad de México.- El Gobierno federal pondrá en operación 5 mil 567 farmacias en Tiendas de Alimentación para el Bienestar, para distribuir medicamentos gratuitos a los beneficiarios de Salud Casa por Casa.

Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, anunció que también se instalarán mil máquinas de dispensación automática de medicamentos en centros de salud de ciudades y zonas metropolitanas de los 24 estados donde opera IMSS-Bienestar.

“A partir de septiembre las enfermeras recetarán 22 tipos de medicamentos para padecimientos agudos leves y para enfermedades crónicas”, expuso.

En conferencia, el funcionario explicó que las enfermeras, enfermeros y médicos que visiten a adultos mayores y personas con discapacidad entregarán las recetas e indicarán a cada beneficiario el punto de entrega más cercano.

Clark detalló que la red comenzará a operar en septiembre y será instalada paulatinamente hasta noviembre en las 24 entidades con servicios de salud federalizados.

El funcionario reportó que el programa piloto, iniciado en diciembre en el Estado de México, opera con 491 farmacias y ha recetado más de 350 mil medicamentos.

En mayo de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la instalación de 15 mil Farmacias del Bienestar iniciaría en agosto: 5 mil en Tiendas Bienestar y 10 mil fuera de centros de salud.

En diciembre, al arrancar 500 puntos en el Estado de México, el Gobierno ofreció que el programa estaría instalado en todo el país desde marzo de 2026.

Ahora, la presidenta afirmó que será entre septiembre y diciembre cuando se adecuarán las Farmacias del Bienestar vinculadas a Salud Casa por Casa. (AGENCIA REFORMA)