Prevención da resultados: Escuelas de Ramos Arizpe sin robos durante periodo vacacional

La vigilancia permanente de la Policía Preventiva Municipal y la coordinación de la Secretaría del Ayuntamiento permitieron que los planteles educativos de Ramos Arizpe atravesaran el periodo vacacional sin reportes de robos, daños o actos de vandalismo, informó el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías.

Durante las semanas en las que las escuelas permanecieron con poca o nula actividad, elementos municipales mantuvieron recorridos constantes en los diferentes sectores de la ciudad, poniendo especial atención en los 170 centros escolares ubicados en el municipio.

González Farías explicó que estas acciones se reforzaron por instrucciones del alcalde Tomás Gutiérrez, con el propósito de prevenir afectaciones a las instalaciones y resguardar el equipo que permanece en los inmuebles.

“Se mantuvo una vigilancia constante por parte de nuestra Policía Preventiva en las escuelas y afortunadamente tenemos un balance positivo. Hasta el momento no contamos con reportes de robos o situaciones de vandalismo durante este periodo vacacional”, señaló el secretario del Ayuntamiento.

A la presencia policial se sumó la comunicación directa entre autoridades municipales y personal de los planteles, principalmente mediante los Grupos Ciudadanos de Seguridad que permiten a directivos y responsables escolares informar de manera inmediata cualquier situación fuera de lo común.

González Farías destacó que el retorno se ha desarrollado con tranquilidad y sin que hasta ahora se hayan notificado afectaciones importantes relacionadas con hechos delictivos ocurridos durante las vacaciones.

“Vamos a seguir pendientes de las escuelas y manteniendo coordinación con sus directivos; queremos que alumnos, maestros y padres de familia tengan la tranquilidad de que existe atención y presencia de la autoridad”, concluyó. (EDUARDO SERNA)