Marimar Arroyo impulsa “Brigada de Salud Infantil”

Para un regreso sano a clases de niñas y niños de Saltillo

Con el objetivo de contribuir a que nuestras niñas y niños tengan un regreso sano, seguro y con las mejores condiciones para iniciar el ciclo escolar, se llevó a cabo una Brigada de Salud Infantil en la colonia Mirasierra, acercando servicios gratuitos y de gran utilidad para cientos de familias del sector.

La síndica del Cabildo de Saltillo y diputada local electa por el Distrito 14, Marimar Arroyo Peart, informó que esta jornada se realizó en coordinación con el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal de Saltillo, sumando esfuerzos para acercar atención y servicios que contribuyen al bienestar integral de la niñez.

Durante la brigada se ofrecieron servicios como vacunación, atención odontológica, corte de cabello, así como la participación del camión de “Amor en Movimiento” del DIF Saltillo, entre otras acciones pensadas para apoyar a la población en esta temporada de regreso a clases.

La brigada busca no solamente atender necesidades inmediatas, sino también promover la prevención y el cuidado de la salud desde la infancia, porque niñas y niños sanos tienen mejores oportunidades para aprender, desarrollarse y alcanzar sus sueños.

“La salud de nuestras niñas y niños es una prioridad. Queremos que regresen a clases sanos, felices y con todo lo necesario para comenzar un nuevo ciclo escolar.

Cuando trabajamos en equipo, Estado, Municipio y sociedad, logramos acercar más beneficios a las familias”, señaló Arroyo Peart.

Estas acciones refrendan el compromiso de la síndica de continuar trabajando cerca de las familias, sumando esfuerzos y llevando servicios que representen un apoyo real para la comunidad. (El Heraldo de Saltillo)