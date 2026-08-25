Pide diputada a colegios particulares flexibilidad para la compra de uniformes  

“Cada escuela tiene un reglamento, pero hasta donde yo sé en lo referente al uniforme se pueden hacer convenios con la dirección y debe haber flexibilidad” señaló

La diputada coahuilense de MORENA, Magaly Hernández Aguirre, hizo este martes un llamado a las instituciones educativas de la localidad, especialmente a los planteles privados, para que en caso de tener convenios con proveedores de uniformes en cuyos establecimientos es obligatoria para los padres de familia la compra de estas prendas, se ofrezca a estos últimos la posibilidad de adquirir las piezas de estos atuendos parte por partes, y no todos los uniformes de un solo golpe, a fin de evitar afectaciones a la economía.

Recordó que recientemente se hizo un llamado a autoridades de la PROFECO para supervisar este tipo de situaciones, y solicitar a los planteles que no se utilicen muchos tipos de uniformes, lo que aseguró es totalmente innecesario.

“Hoy en día sacan el uniforme de gala, el deportivo, el uniforme de diario, el de los viernes que creo que esto es innecesario porque el alumno va a la escuela solamente a aprender y no es precisamente que no sea importante el uniforme, ya que es parte de una identidad, sin embargo hay que cuidar la economía familiar, porque los padres están gastando 5 mil pesos o más para vestir a un solo niño”, dijo la diputada.

“Cada escuela tiene un reglamento, pero hasta donde yo sé en lo referente al uniforme se pueden hacer convenios con la dirección y debe haber flexibilidad en cuestión de que no se puede comprar el uniforme completo, es decir, ahorita le puedo comprar la playera y si hay oportunidad para que conforme pase el tiempo los alumnos puedan llegar con su uniforme completo”, agregó.

Además exhortó a los padres de familia a que realicen la compra de uniformes de acuerdo a sus posibilidades, ya que en la mayoría de los casos éstos se endeudan al inicio del ciclo escolar para poderles dar lo mejor a sus hijos.

“Tenemos que hacer conciencia de que la economía sí está muy difícil, sobre todo en regreso a clases cuando no debería de ser así, sino que debe ser un regreso a clases feliz y con motivación para que los niños puedan aprender mejor dentro de las escuelas”, puntualizó Magaly Hernández. (ÁNGEL AGUILAR)