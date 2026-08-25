Llega Manolo a Piedras Negras con 155 millones para drenaje y tratamiento de agua

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Esta es una obra estratégica para el presente y para el futuro de Piedras Negras, ya que con ella se garantiza que las aguas residuales lleguen de manera eficiente a la planta de tratamiento

Piedras Negras, Coah.- En gira de trabajo por Piedras Negras, el gobernador Manolo Jiménez Salinas puso en marcha los trabajos de reposición y reubicación del cárcamo de bombeo número tres, en esta ciudad, obra en la que se invierten más de 114 millones de pesos y con la que se seguirán mejorando los servicios en beneficio de las familias.

«Arrancamos en Piedras Negras la construcción del nuevo Cárcamo de Bombeo No. 3, una obra fundamental para modernizar la infraestructura de drenaje de la ciudad y mejorar el funcionamiento de la planta tratadora de aguas residuales. Junto con otras inversiones para modernizar la planta, en este año destinamos 155 millones de pesos. Vamos a seguir trabajando con todo para mejorar la calidad de vida de las y los nigropetenses», destacó el gobernador.

“Que no les quede la menor duda que nuestro Gobierno trabaja todos los días buscando cómo mejoramos la calidad de vida de nuestra gente; así lo estamos haciendo y así lo vamos a seguir haciendo siempre, porque como buenos norteños aquí vamos puro pa’delante”, manifestó Manolo Jiménez.

El gobernador de Coahuila señaló que, como Estado, su administración se ha dedicado a trabajar en equipo, a sumar, a construir. Indicó que no son partidarios de la política de división, de polarización, de pleitos o de discusiones, porque a final de cuentas la grilla no lleva a nada.

“Lo que la gente quiere que hagamos es que nos pongamos a trabajar, porque a nosotros que fuimos electos popularmente, no se nos puede olvidar que ganamos gracias a la gente, y la mejor manera de honrar la confianza de la gente es cumpliendo. Por eso hoy nuestro gobierno le sigue cumpliendo a Piedras Negras y le seguirá cumpliendo a Coahuila”, puntualizó.

Jiménez Salinas mencionó que, a pesar de que hay áreas de oportunidad, de que hay cosas por hacer, cosas que mejorar, sin duda Coahuila es de los mejores lugares de México para vivir con nuestras familias, y que es algo que se ha construido entre todas y entre todos.

Recordó que en Piedras Negras, como en el resto del estado, se están llevando a cabo obras prioritarias de infraestructura como la Ruta Fiscal, proyecto en el que se invierten alrededor de 400 millones de pesos, y anunció que en 2027 se arrancará el gran proyecto del arroyo El Soldado, en Piedras Negras..

Destacó, además, que tan solo en la región Norte de Coahuila se han construido 10 cuarteles de los 18 que se han edificado en toda la entidad durante su administración, y que son parte del principal compromiso de su Gobierno, que es la seguridad.

Lauro Villarreal Navarro, director general de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) informó que esta es una obra de gran importancia para Piedras Negras, ya que, luego de más 35 años de operación continua, toda la obra presenta un desgaste considerable.

Comentó que esta es una obra estratégica para el presente y para el futuro de Piedras Negras, ya que con ella se garantiza que las aguas residuales lleguen de manera eficiente a la planta de tratamiento.

Sonia Villarreal Pérez, subsecretaria de Gobierno en la región Norte, destacó que la obra de reposición y reubicación del cárcamo de bombeo número tres representa un paso muy importante para Piedras Negras.

En este evento acompañaron al gobernador Gabriel Elizondo Pérez, senador de la República; Guillermo Ruiz Guerra, diputado local; Carlos Jacobo Rodríguez González, alcalde de Piedras Negras; Jorge Alberto Piñones, coordinador general de Mejora; Franco González Treviño, coordinador de Mejora en la región Norte; Juan Javier Minor Montes, beneficiario de la obra. (El Heraldo de Saltillo)