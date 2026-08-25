Plantean en Congreso a municipios de Coahuila ajuste del 4 por ciento por concepto de inflación en Leyes de Ingresos

La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila, Beatriz Fraustro Dávila, dio a conocer que ya se encuentra en marcha el proceso de capacitación para los funcionarios municipales que tendrán a su cargo la elaboración de las Leyes de Ingresos de los 38 ayuntamientos de la entidad, e indicó que en el marco de dicho proceso se acordó aplicar un ajuste del 4 por ciento a la tasa de impuestos por concepto de inflación en esas legislaciones.

Indicó que esta disposición ya fue hecha del conocimiento tanto de los propios municipios como también del Gobierno Estatal, a fin de que sea tomada en cuenta para la elaboración tanto de las Leyes de Ingresos como también del Paquete Fiscal del 2027.

“Vamos a tener esta capacitación con todos los ayuntamientos, estará presente el tesorero, el auditor, el titular de Recaudación Chema Morales, viene el consejero jurídico y hacemos la capacitación a todos los 38 municipios para la presentación de Leyes de Ingresos en las que prácticamente nos vamos con la inflación del 4 por ciento, que es lo mismo del crecimiento del año pasado”, expuso.

“El anteproyecto de estas leyes lo estarán presentando para el día 31 de este mes de agosto, pero recordemos que ese solamente se presenta a los cabildos, y con ese proyecto reciben capacitación para presentar ahora sí más adelante el proyecto de Ley de Ingresos como tal, tienen hasta noviembre para presentarlo y nosotros en diciembre autorizamos”, agregó.

Además, la también presidenta de la Comisión de Hacienda dijo que no se prevé la creación de nuevos impuestos ni el incremento a los ya existentes dentro de las Leyes de Ingresos de los municipios de la entidad, esto para evitar afectaciones a la economía de las y los ciudadanos.

“Será la misma mecánica en esa parte, yo creo que hay que cuidar más a la sociedad, hay que cuidar mucho el tema de toda la gente, cuidar mucho el tema recaudatorio, que no le afecte directamente a la gente en el bolsillo y pues sí, en ese sentido nos vamos con un tema muy conservador”, agregó. (ÁNGEL AGUILAR)