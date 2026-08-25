Con Festival del Cabrito y del Vino, buscan recursos para fortalecer zonas paleontológicas de General Cepeda

Este martes fueron presentadas en Saltillo las actividades del Festival del Cabrito y del Vino, que tendrá lugar el próximo 5 de septiembre en el Pueblo Mágico de General Cepeda, concretamente en instalaciones de la Hacienda Florida, donde las y los asistentes podrán disfrutar de música country, cata y degustación de vino a cargo de tres casas vitivinícolas de la región, platillos a base de cabrito y otras amenidades.

En el evento se contó con la presencia de la alcaldesa de General Cepeda, Mayra Ramos Rodríguez, así como de la subsecretaria de Turismo de Coahuila, Martha Elena Moncada, y la directora de Turismo de Saltillo, Lydia González.

También asistieron a esta presentación el presidente de la asociación Amigos de General Cepeda, Francisco Parra, así como el encargado de la Comisión de Zonas Paleontológicas de esa asociación, Julio Carranza, la encargada de promoción del Festival del Cabrito, Sofía Carranza, Roberto Palacios, director de organización del evento y Raúl Rodarte Leos, director de la OCV Saltillo.

Además, se dio a conocer que este festival será un evento con causa, ya que lo recaudado será destinado al fortalecimiento del turismo en las zonas paleontológicas de General Cepeda, como son Rincón Colorado, Porvenir de Jalpa y Narigua, que representan uno de los principales atractivos de ese municipio y de la Región Sureste de Coahuila, reconocida a nivel mundial por los importantes hallazgos de fósiles que ahí se han realizado.

La entrada al evento tendrá un costo de 950 pesos y los accesos ya se encuentran disponibles a través del sitio de Internet JR Ticket. (ÁNGEL AGUILAR)