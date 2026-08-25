Listo Saltillo para recibir la final de Copas del Mundo de Tiro con Arco: Javier Díaz

El alcalde de Saltillo detalló que se llevará a cabo del 10 al 13 de septiembre, teniendo como sede principal a la Plaza de Armas de la capital de Coahuila

Saltillo se encuentra listo para recibir, del 10 al 13 de septiembre de este 2026, la final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco, competencia de talla internacional que reunirá en el Centro Histórico de la capital de Coahuila a los mejores exponentes de esta disciplina, informó el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González al detallar que el evento será organizado de manera conjunta por el Gobierno de Coahuila, el Municipio de Saltillo, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y World Archery México.

Señaló que la final contará con la participación de los ocho mejores arqueros de cada categoría, luego de sumar puntos en las diferentes Copas del Mundo celebradas durante 2026. En total serán 32 competidores, ocho mujeres y ocho hombres en la modalidad de compuesto, así como ocho mujeres y ocho hombres en recurvo, quienes buscarán coronarse campeones mundiales de sus respectivas categorías.

“De esa magnitud es este evento que se va a llevar a cabo 10, 11, 12 y 13 de septiembre y se va a hacer en el Centro Histórico de Saltillo. Se va a hacer en Plaza de Armas, en el Callejón Santos Rojo”, destacó el alcalde al señalar que el escenario permitirá a las y los saltillenses observar de cerca a los mejores arqueros del mundo.

Entre los participantes estarán los coahuilenses Matías Grande y Ana Paula Vázquez, quienes tendrán la oportunidad de competir por los primeros lugares del serial. Díaz González resaltó que el encuentro será transmitido internacionalmente en más de 70 países, por lo que representará una oportunidad para proyectar a Saltillo y Coahuila ante una audiencia mundial.

Indicó que para recibir a los espectadores se instalarán gradas con capacidad para más de mil 500 personas, donde se desarrollarán las eliminatorias y finales, al tiempo que destacó que tener como escenario edificios emblemáticos como Palacio de Gobierno y la Catedral de Santiago permitirá ofrecer un espectáculo único y fortalecer la promoción turística de la ciudad.

“Cada uno de estos arqueros que vienen de diferentes partes del mundo trae no solamente a su entrenador, sino trae familiares, trae todo su equipo multidisciplinario”, explicó.

Finalmente, el alcalde afirmó que la competencia permitirá “poner en los ojos del mundo a Saltillo y a Coahuila” y destacó que la realización de este evento cuenta con el respaldo del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas. (OMAR SOTO)