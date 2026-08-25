Recomienda IMSS Coahuila tomar precauciones ante el riesgo de que se incrementen los casos de dengue

Durante el mes de septiembre, que coincide con la temporada de lluvias y ciclones, se incrementa el registro de casos de esta enfermedad.

Debido a que el pico de casos de dengue suele registrarse durante septiembre, mes en el que se intensifican las lluvias, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila recordó a la población la importancia de implementar medidas preventivas en el hogar para evitar afectaciones a la salud por picadura del mosquito Aedes Aegypti portador de este virus.

El médico epidemiólogo adscrito a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 91, doctor Darío Maximino Ricardez Sánchez, resaltó que lo primordial es mantener limpios de cacharros patios, azoteas y jardines, ya que ello favorecerá evitar la acumulación de agua en lugares como llantas, envases y/o cubetas, que es donde suele reproducirse el mosquito.

“El dengue no se transmite de una persona a otra, por ello año con año se intensifican las campañas de concientización respecto a las acciones para prevenirlo”, dijo el doctor Ricardez Sánchez.

Agregó que los síntomas pueden manifestarse hasta 14 días posteriores a la picadura y afectar a todas las personas por igual, sin embargo es vital extremar precauciones cuando se cuenta con adultos mayores y menores de edad en el hogar.

Las manifestaciones más comunes por dengue son fiebre, dolores de cabeza, articular y muscular muy intensos, náuseas, vómito, ronchas, comezón y en casos graves, hemorragias y moretones.

En caso de presentar alguno de estos indicios es necesario acudir inmediatamente a atención médica y no automedicarse porque puede complicar su estado. Es de resaltar que una vez diagnosticado, es imprescindible acatar las indicaciones médicas, guardar reposo y consumir electrolitos orales, lo que ayudará a mejorar el cuadro clínico.

El doctor Ricardez Sánchez sugirió instalar mosquiteros en puertas y ventanas, usar repelente, así como utilizar ropa ligera que cubra piernas y brazos para evitar la picadura del mosco y de ser posible, aplicar insecticida. (El Heraldo de Saltillo)