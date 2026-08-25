Edna Dávalos pide evitar cierre de guarderías del IMSS durante transición a CECI

En sesión de la Diputación Permanente se aprobó un punto de acuerdo presentado por la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, para exhortar respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social, que informe el plan de transición previsto para las guarderías de prestación indirecta que actualmente operan en Coahuila, señalando aquellas que serán sustituidas por Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) y en su caso, las fechas previstas para la conclusión o modificación de sus operaciones; asimismo, para que en dicho proceso garantice la continuidad del servicio, preserve o incremente la capacidad instalada de atención, evite afectaciones a las familias derechohabientes y establezca mecanismos de transición para las personas trabajadoras que prestan sus servicios en las guarderías que pudieran ser sustituidas.

A nivel federal, el IMSS está impulsando una transición del modelo de guarderías del IMSS, privilegiando la prestación directa mediante la creación de los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI). Este cambio genera incertidumbre entre las familias de los trabajadores respecto del futuro de algunas unidades de prestación indirecta, particularmente cuando concluyen sus contratos o convenios, por lo que resulta indispensable garantizar que ningún proceso de reorganización administrativa implique la pérdida de lugares, deje sin servicio a las familias trabajadoras o deje sin trabajo a quienes laboran en las guarderías subrogadas.

El Gobierno Federal a través del IMSS anunció 51 nuevos CECI para Coahuila, lo que abre la pregunta sobre cuántos de ellos sustituirán guarderías existentes y cuántos realmente representarán nueva capacidad instalada.

Esta preocupación ya ha sido externada por organismos empresariales y sindicatos, pues no se ha aclarado si se construirán 51 CECI que operarán de manera simultánea con las guarderías subrogadas, ampliando el cupo de niñas y niños, o si dejarán de operar bajo el esquema de prestación indirecta para dar paso a una prestación directa del servicio.

Si bien el Gobierno del Estado, por instrucciones del Gobernador a través del sistema DIF Coahuila y la Secretaría del Trabajo, se reunieron con personal del IMSS para sumar esfuerzos en la construcción de estos Centros de Educación y Cuidado Infantil el vencimiento de contrato de algunos centros subrogados ha suscitado dudas respecto a la continuidad del servicio de estas guarderías.

“Reconozco y siempre estaré a favor de fortalecer y ampliar la infraestructura pública destinada al cuidado infantil. No se trata de cuestionar la creación de estos Centros de Educación y Cuidado Infantil, por el contrario, se trata de asegurar que esta transformación cumpla verdaderamente con su objetivo: ampliar y mejorar el acceso al cuidado infantil, sin dejar atrás a las familias y a los trabajadores que actualmente dependen de las guarderías de prestación indirecta” expresó la diputada Edna Dávalos. (El Heraldo de Saltillo)