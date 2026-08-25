Decomisan 25 mil armas en lo que va del sexenio

Ciudad de México.- El Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional han asegurado 25 mil 747 armas de fuego y más de 4.6 millones de cartuchos desde el 2024 a la fecha, informó la Secretaría de la Defensa Nacional.

La dependencia reportó además el aseguramiento de 114 mil 417 cargadores y 47 mil 652 vehículos como resultado de las operaciones desplegadas por las fuerzas federales.

El balance incluyó también 132 mil 944 kilogramos de metanfetamina y 126 mil 454 kilogramos de mariguana decomisados desde el inicio del sexenio.

Sostuvo que el volumen de armas, municiones, vehículos y drogas asegurados debilitó las estructuras criminales y reforzó las capacidades operativas de las autoridades.

La Defensa difundió las cifras al informar sobre un operativo realizado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde fuerzas federales y estatales aseguraron siete armas largas, 103 cartuchos, 18 cargadores y dos vehículos.

También fueron localizadas 590 dosis de una hierba con características similares a la mariguana, 50 dosis de una sustancia con características de metanfetamina y equipo táctico diverso.

El despliegue ocurrió el 19 de agosto y participaron elementos del Ejército y Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Marina y la Guardia Estatal de Tamaulipas. (AGENCIA REFORMA)