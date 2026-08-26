La luna llena se va a ‘sonrojar’ este jueves

Monterrey, NL.- La Luna Llena se teñirá este jueves en la noche de rojo como parte de su eclipse parcial.

Aunque no será un eclipse total, el 96 por ciento del diámetro lunar se sumergirá en la sombra más oscura de la Tierra, llamada umbra, donde no llega ningún rayo directo de luz solar. El fenómeno será visible, si las condiciones climáticas lo permiten, en toda América.

“A las 19:23 horas del jueves (mañana), justo antes de que inicie el evento y como ocurre en todos los eclipses lunares, nuestro satélite natural se verá con un resplandor intenso al estar casi perfectamente a 180 grados del Sol”, indica Pablo Lonnie Pacheco.

El instructor de astronomía y miembro de la Sociedad Astronómica Regiomontana, señala que la fase penumbral del eclipse durará de las 19:23 a las 20:33 horas. En este lapso, el aspecto de la Luna será como si tuviera encima un “moretón” pálido.

A partir de las 20:33 horas, la umbra de la Tierra, la sombra que cubre el 100 por ciento de los rayos directos el Sol, empezará a ingresar en un borde de la Luna. Así iniciará el eclipse parcial, indica el experto.

“Pasando las 22:12 horas, la Luna se empezará a descubrirse de nuevo y proseguirá hasta salirse completamente de la umbra a las 23:51 horas, y luego de la penumbra a la 1:01 horas, ya del viernes”.

El eclipse lunar, a diferencia del de Sol, puede ver perfectamente a simple vista y es mejor hacerlo con binoculares y telescopios.

PARA SABER

-¿Qué es un eclipse parcial de Luna?

Es el fenómeno astronómico en el que la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, pero sin llegar a una alineación perfecta, por lo que sólo una parte de la superficie lunar entra en la umbra (la sombra oscura y central de la Tierra). (AGENCIA REFORMA)