Falleció el legendario actor Tim Curry

El actor que dio vida a ‘Pennywise’ en la miniserie ‘It’ padecía de graves problemas de salud desde hace más de una década.

California, Estados Unidos.- El actor británico, reconocido por personajes como ‘Dr. Frank-N-Furter’ de la película ‘The Rocky Horror Show’ y de ‘Pennywise’ de la miniserie de terror ‘Eso’, murió a los 80 años en su casa de Los Angeles California.

La Policía local verificó el hecho al acudir a su casa cerca de la medianoche. No se sospecha de ningún delito. Se informa que Curry padecía graves problemas de salud desde hace más de una década.

El actor llevaba años enfrentando secuelas de un accidente cerebrovascular que sufrió en 2012, el cual afectó su movilidad y provocó que posteriormente utilizara una silla de ruedas.

A pesar de ello, Curry continuó participando en proyectos, convenciones y encuentros con seguidores, además de mantenerse activo mediante trabajos de voz y apariciones especiales.

Timothy James Curry nació el 19 de abril de 1946 en Grappenhall, Inglaterra, y comenzó su carrera profesional a finales de la década de los sesenta.

Su salto definitivo a la fama ocurrió cuando interpretó al extravagante Dr. Frank-N Furter en el musical teatral The Rocky Horror Show. Posteriormente repitió el personaje en la película The Rocky Horror Picture Show, estrenada en 1975.

Otro de los trabajos que definieron su carrera llegó en 1990, cuando interpretó a Pennywise en Eso, adaptación de la novela de Stephen King.

Su versión del payaso se convirtió en una de las imágenes más reconocibles del terror y precedió por décadas a las nuevas adaptaciones cinematográficas del personaje.

Entre sus películas también aparecen: ‘La familia Addams: la reunión’, ‘Annie’, ‘Mi Pobre Angelito 2: Lost in New York’, ‘The Hunt for Red October’ y ‘Scary Movie 2’.

La voz de Tim Curry se convirtió en otra de sus herramientas más reconocibles. Participó en numerosas series animadas, películas y videojuegos. Entre sus trabajos de doblaje destacó su interpretación del Capitán Garfio en Peter Pan and the Pirates, papel por el cual obtuvo un premio Emmy. (El Heraldo de Saltillo)