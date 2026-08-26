miércoles, agosto 26, 2026
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Theodoros Kalionchiz anuncia su separación del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados

Por
El Heraldo de Saltillo
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Foto tomada de la página de facebook de Theodoros Kalionchiz

El legislador por Coahuila anunció su separación irrevocable del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, tras una «profunda meditación». Afirmó que su compromiso sigue siendo con la prosperidad y estabilidad del estado y que continuará su trabajo en la LXVI Legislatura desde una posición independiente.

Ciudad de México.- El diputado federal por el tercer distrito de Coahuila, Theodoros Kalionchiz de la Fuente informó que se separa de forma definitiva e irrevocable del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, al sostener que su prioridad es seguir trabajando por el estado.

En una carta dirigida a Jorge Romero Herrera, presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), el legislador agradeció al partido la oportunidad de servir a su estado, desde su paso por el Cabildo de Monclova hasta su llegada al Congreso de la Unión.

Kalionchiz de la Fuente notificó de su decisión al coordinador Jorge Romero, y explicó que la tomó después de un proceso de profunda meditación y reflexión personal.

Recordó que antes de dedicarse a la actividad política se desempeñó como empresario y que, como integrante del Cabildo de Monclova en la Comisión de Hacienda, asumió como principio la defensa de los recursos públicos y el servicio a la ciudadanía.

De acuerdo con el documento, los desafíos actuales de Coahuila lo llevaron a replantear su ruta de participación política, sin que ello implique abandonar su responsabilidad legislativa.

“Mi compromiso absoluto es con la fortaleza, la prosperidad y la estabilidad de nuestro gran estado”, expresó.

En el documento, el legislador también agradeció a la dirigencia nacional y estatal del PAN, así como a sus compañeros legisladores y a la militancia, por el respaldo recibido durante su participación en el partido.

En su mensaje final, subrayó: “la trinchera legislativa evoluciona, pero el objetivo central es claro, único e inamovible, defender el interés de Coahuila, de las y los coahuilenses”.

El diputado aclaró que su salida de la bancada no reduce su papel en la Cámara. Por el contrario, aseguró que mantendrá el mismo nivel de firmeza y productividad, ahora desde una posición autónoma dentro de la LXVI Legislatura, con el propósito de continuar defendiendo los intereses de Coahuila en la vida pública y legislativa. (El Heraldo de Saltillo)

 

 

 

 

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