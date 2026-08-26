PrestaGo fortalece sus procesos digitales para ampliar el acceso responsable al crédito en México

La plataforma impulsa controles de verificación, evaluación de riesgo y comunicación oficial para usuarios mexicanos.

Ciudad de México – PrestaGo , plataforma digital enfocada en soluciones relacionadas con acceso a crédito en México, anunció el fortalecimiento de sus procesos de evaluación de riesgo, verificación de identidad y atención al usuario, como parte de su estrategia para promover servicios financieros digitales más seguros y accesibles.

La actualización busca mejorar la experiencia de las personas que realizan procesos digitales relacionados con crédito, sin reducir los controles necesarios para prevenir fraude, suplantación de identidad y uso indebido de información personal. Entre las medidas contempladas se incluyen formularios más claros, validaciones automatizadas, revisión de señales de riesgo y mecanismos de comunicación oficial con los usuarios.

El anuncio se produce en un contexto de mayor adopción de servicios financieros formales en México. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024, elaborada por el INEGI en colaboración con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 76.5% de la población de 18 a 70 años contó con al menos un producto financiero formal en 2024, frente a 67.8% en 2021. El mismo reporte señaló que 37.3% de la población contaba con al menos un crédito formal.

Al mismo tiempo, el ecosistema financiero digital enfrenta mayores exigencias de seguridad, trazabilidad y prevención. En 2026 entró en vigor un acuerdo de simplificación administrativa relacionado con trámites ante la CNBV, que eliminó registros duplicados en el Portal Ciudadano y concentró procesos en canales digitales como SITI PLD/FT. Esta medida reduce cargas administrativas, pero no elimina las obligaciones sustantivas de identificación de clientes, monitoreo y prevención aplicables a los sujetos obligados.

Para PrestaGo, la digitalización del crédito debe avanzar junto con prácticas responsables de análisis y protección al usuario. La compañía señaló que sus procesos tecnológicos están orientados a identificar inconsistencias, revisar información de manera automatizada y fortalecer los filtros de seguridad desde las primeras etapas de una solicitud.

La plataforma también trabaja en la consolidación de canales oficiales de comunicación, incluido WhatsApp Business, con el objetivo de ofrecer una vía más clara para la atención a usuarios y reducir la exposición a mensajes no autorizados, perfiles falsos o contactos que intenten suplantar a la marca. PrestaGo recomienda a los usuarios verificar siempre los canales oficiales, no compartir códigos de autenticación, no realizar pagos a cuentas personales y desconfiar de promesas de aprobación garantizada.

Con estas acciones, PrestaGo busca contribuir al desarrollo de un entorno de crédito digital más ordenado, transparente y centrado en el usuario en México. La compañía indicó que seguirá fortaleciendo sus capacidades tecnológicas en evaluación de riesgo, prevención de fraude y educación financiera para acompañar la demanda creciente de soluciones financieras digitales.