Centro Comunitario en Torreón ofrece servicio quiropráctico a bajo costo

El servicio está disponible los lunes, miércoles y viernes por la tarde, en el Centro Comunitario Benito Juárez

Torreón, Coahuila.- En seguimiento a las acciones de la Administración Municipal del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, de acercar más servicios que contribuyan al cuidado de la salud y al bienestar de las familias de Torreón, el Centro Comunitario Benito Juárez, a cargo de la Dirección de Desarrollo Social, ofrece atención de quiropráctico a un costo accesible.

El servicio se brinda los lunes, miércoles y viernes, de las 17: a las 19:00 horas, en las instalaciones del Centro Comunitario Benito Juárez, ubicado en calle de los Sarapes y calle Hacienda La Merced, en la colonia Rincón La Merced.

El director de Desarrollo Social, Héctor Estrada Baca, destacó la importancia de acercar estos servicios a las colonias, y así las familias puedan tener opciones que contribuyan a su bienestar.

“Desde Desarrollo Social buscamos que los Centros Comunitarios sean espacios donde las familias encuentren servicios y actividades que realmente les sean de utilidad. En este caso, acercamos el servicio de quiropráctico a un costo accesible para que más personas puedan aprovecharlo”, señaló.

El funcionario invitó a los vecinos de la colonia Rincón La Merced y sectores aledaños a conocer y aprovechar los servicios que se ofrecen en los Centros Comunitarios.

La atención quiropráctica tiene un costo de 200 pesos y se brinda en el horario antes señalado. Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al 871 688 2635. (El Heraldo de Saltillo)