Riquelme arranca en Torreón programa alimentario y de salud para personas con discapacidad

La estrategia contempla la entrega de más de 15 mil despensas y una Tarjeta de la Salud con acceso a consultas, estudios y medicamentos.

Torreón, Coahuila.- Con el compromiso de estar cerca de los sectores con mayor vulnerabilidad, y brindarles los apoyos que contribuyan a su bienestar y a la economía de sus hogares, este miércoles el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís arrancó en Torreón el programa de Entrega de Despensas y Tarjeta de la Salud para Personas con Discapacidad, en coordinación con el Gobierno del Estado.

El presidente municipal reafirmó el respaldo de su Administración para quienes tienen alguna discapacidad motriz, visual, auditiva, o de cualquier otro tipo.

“Sabemos que vivir con una discapacidad puede representar retos adicionales en la vida cotidiana, y que además en muchos casos implica otras necesidades y mayores gastos para sus familias, por eso la importancia de este programa que acerca los servicios de salud como consulta general, de especialidad, laboratorio y medicamentos, entre otros, y el apoyo alimentario que estará llegando de forma directa a sus hogares”, detalló el edil.

Además, el alcalde señaló que a estas acciones de atención y cercanía con los torreonenses, se suma el compromiso de su gobierno de ofrecer mejores servicios públicos como es a través del programa de bacheo y pavimentación o el de agua potable y drenaje, con las brigadas permanentes del Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV) y Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón.

“Se están atendiendo las principales necesidades que han estado solicitando por mucho tiempo, en coordinación con el equipo del gobernador Manolo Jiménez, vamos a entrar sector por sector con la fortaleza que brinda el trabajo en equipo y el compromiso”, reiteró el alcalde.

Riquelme Solís aseguró además que se ampliarán los programas sociales para que los beneficios lleguen a más personas.

El director de Desarrollo Social, Héctor Estrada Baca, informó que por parte del Municipio, se entregarán más de 15 mil despensas que representa el apoyo a más de 15 mil personas con discapacidad y sus familias. “Este esfuerzo refleja la importancia de sumar y trabajar de manera coordinada para que los apoyos lleguen directamente a quien más los necesita. Seguiremos trabajando para acercar más acciones que contribuyan a mejorar su calidad de vida, en apoyo a la economía familiar y a los servicios de salud que requieren”.

Estuvieron también el senador Gabriel Elizondo; la diputada federal, Verónica Martínez; Hugo Dávila, secretario de Desarrollo Regional en La Laguna; Felipe González, diputado local; María Álvarez, beneficiaria. (El Heraldo de Saltillo)