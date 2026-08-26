Inundación y deslave dejan al menos 96 muertos y cientos de desaparecidos entre Nepal y Tíbet

La crecida del río Bhotekoshi golpeó varias localidades de Nepal y provocó graves daños en la zona fronteriza; continúan las labores de búsqueda y rescate

Rasuwa, Nepal.- Al menos 96 personas murieron y cientos más permanecen desaparecidas tras las inundaciones y deslaves registrados este miércoles en la zona fronteriza entre el norte de Nepal y la región autónoma del Tíbet, en China, de acuerdo con los primeros reportes de las autoridades.

La crecida del río Bhotekoshi provocó severas afectaciones en el distrito nepalí de Rasuwa, particularmente en las localidades de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, además de interrumpir una de las principales vías de comunicación terrestre entre Nepal y el Tíbet.

Las primeras investigaciones apuntan a que un deslizamiento de tierra ocurrido en territorio tibetano habría bloqueado temporalmente el cauce de un río. La acumulación de agua y posteriormente la ruptura del bloqueo habrían generado una repentina avenida que descendió desde una zona ubicada a unos 2 mil metros de altitud y alcanzó el río Bhote Koshi.

El fenómeno ocurrió alrededor de las 10:30 horas de este miércoles, hora local, y la fuerza del agua provocó daños materiales en ambos lados de la frontera. Las autoridades mantienen un operativo de emergencia debido a que el número de víctimas podría incrementarse conforme avance la búsqueda.

Uno de los principales focos de preocupación se encuentra entre los peregrinos que se dirigían hacia el monte Kailash. Bashu Kumar Adhikari, director de la agencia Touch Kailash Travels, informó inicialmente que se había perdido comunicación con 390 personas, principalmente ciudadanos de India. Posteriormente, el ministro de Turismo de Nepal situó en 341 el número de extranjeros desaparecidos.

El Ejército y la Policía de Nepal participan en las labores de rescate. El portavoz militar Rajaram Basnet informó que al menos 29 personas habían sido rescatadas y que fueron desplegados seis helicópteros militares y otros ocho pertenecientes a empresas privadas. Sin embargo, las condiciones del terreno y el nivel del agua han dificultado las operaciones, al impedir el aterrizaje de algunas aeronaves.

La emergencia también ha generado preocupación en el estado indio de Bihar, donde las autoridades evacuaron a unas 5 mil personas de seis distritos y analizan ampliar el operativo para trasladar a entre 10 mil y 12 mil habitantes ante el riesgo de nuevas inundaciones.

Las autoridades indias mantienen además la vigilancia sobre el río debido a la presencia de sedimentos y escombros que podrían generar otro desbordamiento.

En China, el presidente Xi Jinping ordenó intensificar las labores para localizar a las personas desaparecidas y reforzar los mecanismos de vigilancia y alerta temprana con el propósito de prevenir nuevos incidentes en la zona.

El monte Kailash y el lago Mansarovar son considerados lugares sagrados para hinduistas, budistas y jainistas, por lo que miles de peregrinos acuden cada año a estos sitios ubicados en el Tíbet. (El Heraldo de Saltillo)