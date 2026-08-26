Meta acuerda pagar 17 mil millones de dólares por el caso de adicción de menores a redes sociales

La empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp llegó a un acuerdo con estados de la unión americana para poner fin a un juicio por diseñar sus plataformas para generar adicción entre niños y adolescentes

Washington DC, Estados Unidos.- Meta llegó a un acuerdo de pagar 17 mil millones de dólares y se comprometió a implementar nuevas medidas de protección infantil en Facebook e Instagram para cerrar el histórico juicio por la adicción de menores a las redes sociales.

El convenio también busca poner fin a las demandas impulsadas por los fiscales generales de 47 estados de Estados Unidos.

Entre los 29 estados en coalición que demandaron a la compañía en 2023 figuran California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey. Con este pacto, se evita que el caso avance a la fase de juicio en la que se esperaba que el director ejecutivo de la empresa, Mark Zuckerberg, tuviera que declarar ante un jurado en un tribunal federal de California.

El fiscal general de Virginia, Jay Jones, detalló que solo para su estado el acuerdo supone 353 millones de dólares, lo que lo convierte en una de las indemnizaciones más altas en la historia de la defensa del consumidor a nivel estatal.

Las acusaciones contra Meta señalaban que la compañía contribuyó a la crisis de salud mental juvenil al diseñar de forma intencional funciones para generar dependencia, y que habría ocultado al público los riesgos de esas características.

“Durante años, Meta engañó deliberadamente al público sobre funciones de diseño adictivas y dañinas que han destrozado la salud mental de los jóvenes”, declaró Jones.

Desde Meta defendieron que están reforzando su trabajo para proteger a los adolescentes y ayudar a sus padres. “Garantizar que los adolescentes tengan una experiencia segura y productiva en nuestras plataformas es un imperativo absoluto para Meta”, afirmó la empresa, que pidió al resto de compañías tecnológicas que adopten medidas similares.

La cifra pactada es una fracción de los ingresos de la empresa, que en 2025 reportó cerca de 201 mil millones de dólares.

Según el documento conocido este 26 de agosto, que aún debe ser ratificado por un juez federal de Oakland, California, el gigante dueño de Facebook e Instagram se comprometió a aplicar cambios importantes para limitar el acceso de los jóvenes a sus productos. Entre las medidas obligatorias destacan:

Bloqueo nocturno: la aplicación quedará restringida entre las 00:00 y las 06:00 y las notificaciones permanecerán silenciadas durante la madrugada.

Límite diario de uso: se establecerá por defecto un máximo de 2 horas al día con pausas obligatorias.

Avisos de descanso: aparecerán alertas obligatorias tras 15, 60 y 90 minutos de uso continuado.

Modo escolar: de lunes a viernes, en horario de clases, se pausarán por completo las notificaciones.

Cambios de interfaz: se ocultará el recuento de ‘likes’ en las cuentas de menores y se prohibirá el uso de filtros relacionados con cirugías estéticas o maquillaje excesivo.

Control de edad: se endurecerán los sistemas de verificación y se eliminarán de inmediato las cuentas de menores de 13 años que sean detectadas.

Aunque los cuatro estados que participan directamente en el juicio de Oakland no habían hecho público el monto que reclamaban, Meta advirtió en documentos judiciales que las multas podrían haber llegado hasta 1.4 billones de dólares.

Para los analistas legales, sin embargo, era poco probable alcanzar esa cantidad. Con esta multa de 17 mil millones, Meta logra cerrar una parte sustancial de los litigios sobre seguridad infantil sin comprometer en exceso sus ganancias. (El Heraldo de Saltillo)