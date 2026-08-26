Arteaga fortalece su estrategia para conservar su nombramiento como Pueblo Mágico

La alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez Flores, encabezó la reunión del Comité Ciudadano del Pueblo Mágico, en coordinación con Melissa García Owen, directora de Pueblos Mágicos de Coahuila, como parte de la sesión de seguimiento al proceso de evaluación para la permanencia de los Pueblos Mágicos que lleva a cabo la Secretaría de Turismo del Gobierno de México.

Durante la sesión se revisaron los principales aspectos considerados en este proceso y se plantearon propuestas en materia de imagen urbana, identidad, promoción y coordinación entre ciudadanía, autoridades e iniciativa privada, en concordancia con la estrategia turística que impulsa el gobernador Ing. Manolo Jiménez Salinas, bajo el concepto “En Coahuila hay plan”, para fortalecer la presencia del estado y sus destinos.

La alcaldesa destacó las labores realizadas para mejorar los espacios públicos y preservar la identidad de las comunidades. Entre ellas se encuentra el empleo temporal “Todas Embellecemos Arteaga”, integrado exclusivamente por mujeres que realizan labores de limpieza y mantenimiento en la zona histórica de la cabecera. También se han instalado nomenclaturas, letras monumentales y arcos de bienvenida en distintos puntos y ejidos.

Como parte del cuidado de los sitios históricos, la Administración Municipal destinó los recursos obtenidos de la recaudación de la Fiesta Patronal de San Isidro Labrador a la conservación y restauración de la parroquia, inmueble registrado por el INAH como monumento histórico y considerado uno de los principales referentes culturales de la cabecera municipal. Con estos recursos fue posible realizar la pintura completa del exterior de la iglesia, adquirir una nueva campana y ejecutar otros trabajos de mantenimiento.

La oferta turística reúne vino, naturaleza, gastronomía, historia, cultura y aventura, con atractivos como la Alameda Venustiano Carranza, el Museo de las Momias de San Antonio de las Alazanas, La Huerta de Girasoles, Bosques de Monterreal y la Ruta Vinos & Dinos.

Durante la reunión también se abordó la planeación del Festival de la Manzana y nuevas estrategias de difusión. Entre los acuerdos se estableció dar continuidad a las sesiones del Comité Ciudadano, impulsar proyectos de imagen urbana, fortalecer la vinculación con los distintos sectores y desarrollar campañas de promoción.

Con estas acciones, Arteaga avanza en el cumplimiento de los criterios establecidos para la permanencia de los Pueblos Mágicos y refrenda el valor de su riqueza histórica, cultural, natural y turística como parte de su identidad y de su proyección como destino. (El Heraldo de Saltillo)