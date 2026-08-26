Deja Enrique Inzunza bancada de Morena; ejercerá como independiente

Ciudad de México.- El senador sinaloense Enrique Inzunza informó que se separa el grupo parlamentario de Morena y que ejercerá cargo de manera independiente, luego de haber pedido licencia y de los señalamientos de Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.

A través de una carta dirigida al coordinador de la bancada morenista, Ignacio Mier, el legislador sinaloense señaló que tomó la determinación por convicción personal y con el propósito de desempeñar sus funciones conforme a lo que consideró la rectitud de sus deberes.

“He tomado la decisión de separarme del grupo parlamentario de Morena, para ejercer mi cargo de senador de la República de manera independiente y conforme a la rectitud de mis deberes”, manifestó.

En su posicionamiento, Inzunza afirmó que no pretende dar elementos que puedan ser utilizados para cuestionar a la cuarta transformación y sostuvo que su determinación responde a su intención de asumir de manera directa la responsabilidad sobre el desempeño de sus funciones como senador.

La decisión se produce en medio de los señalamientos que pesan sobre el legislador por presuntos vínculos con el crimen organizado, luego de que autoridades estadounidenses lo incluyeran entre políticos de Sinaloa bajo investigación. Inzunza ha rechazado previamente las acusaciones en su contra.

El senador había permanecido alejado de las actividades presenciales del Senado durante varios meses y recientemente había anunciado su intención de reincorporarse a sus labores legislativas. Su eventual regreso había generado cuestionamientos dentro y fuera de Morena.

Con su salida de la bancada, Inzunza conservará su escaño en el Senado y continuará ejerciendo sus funciones legislativas de manera independiente, sin formar parte del grupo parlamentario de Morena. (CON INFORMACIÓN DE AGENCIA REFORMA)