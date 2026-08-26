DIF Ramos Arizpe continúa campaña de atención a mascotas

En la jornada de este miércoles se realizaron 30 esterilizaciones, 53 vacunaciones y 30 desparasitaciones

El DIF Ramos Arizpe continúa con las actividades de la campaña de atención a mascotas, mediante la cual se acercan servicios de esterilización, vacunación y desparasitación para contribuir al cuidado de los animales de compañía y promover una tenencia responsable.

Durante la última jornada, desarrollada este miércoles 26 de este mes y que se ejecuta en coordinación con la Secretaría de Salud, se realizaron 30 esterilizaciones, se aplicaron 53 vacunas y se desparasitaron 30 mascotas, como parte de las acciones que desarrolla el organismo municipal para facilitar a las familias el acceso a este tipo de servicios.

La presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, invitó a las familias a aprovechar estas jornadas y destacó que atender la salud de perros y gatos también tiene un impacto positivo en el entorno de las colonias y comunidades.

“Las mascotas, como los perritos y gatos son parte de nuestras familias y cuidarlos también es una responsabilidad. Queremos invitar a la gente a que aproveche estas atenciones, que los lleve a vacunar, desparasitar y esterilizar. Son acciones sencillas que ayudan a prevenir enfermedades, evitan camadas que después pueden terminar en situación de abandono y, al mismo tiempo, nos ayudan a tener una comunidad más responsable y saludable para todos”, expresó.

Escalante Contreras señaló que desde el DIF Municipal se busca generar mayor conciencia sobre el cuidado responsable de las mascotas y acercar alternativas que permitan a sus propietarios brindarles una mejor calidad de vida. (ACONTECER)