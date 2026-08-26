Positivo que desde Coahuila se potencie la extracción sustentable de gas shale: Arturo Vaca

Luego de que proyectos relacionados con la extracción del también llamado gas de lutitas quedaron truncados en el sexenio de Andrés López, será benéfico que se genere una ruta que abone a la soberanía energética de México desde esta práctica, remarcó el consultor en Estrategia Energética y Descarbonización

Es positivo que desde Coahuila se pueda potenciar la extracción sustentable de gas shale o gas de lutitas, pues además de aprovechar el potencial energético de la entidad, esta actividad podría contribuir a fortalecer la soberanía energética de México, consideró Arturo Vaca Durán, consultor en Estrategia Energética y Descarbonización.

Durante el Cuarto Foro Internacional Coahuila “Articulando Acciones Locales en las Tendencias Globales”, inaugurado este miércoles en la sede del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (Coecyt), en Saltillo, el especialista impartió la conferencia magistral “Tendencias Globales en la demanda de electricidad y desarrollos tecnológicos para su abasto confiable”.

En su ponencia destacó que los proyectos relacionados con la extracción del también llamado gas de lutitas quedaron truncados durante el sexenio del expresidente Andrés López, por lo que consideró favorable que actualmente pueda generarse una ruta para retomar este tipo de aprovechamiento bajo esquemas sustentables.

“Por razones más políticas, en el sexenio pasado se detuvo la oportunidad de desarrollar los yacimientos de gas de lutitas que se tienen en México, pero este año y este sexenio, imagínense, incluso con una presidente que tiene una formación ambiental muy fuerte y que, yo creo, es muy auténtica en este tema, dice ‘a ver, espérense. Vamos a echarle números’ y crearon una comisión. Dice ‘a ver, analícenme a profundidad todas las facetas del gas de lutitas, por favor’”, subrayó.

Explicó que el crecimiento de la demanda de electricidad y la necesidad de contar con un suministro confiable obligan a México a analizar las distintas alternativas disponibles, incluyendo el aprovechamiento de recursos energéticos propios, siempre acompañado de tecnología que permita reducir los impactos ambientales.

En este sentido, remarcó que una estrategia para potenciar desde Coahuila la extracción sustentable de gas shale podría convertirse en una alternativa para abonar a la soberanía energética del país, particularmente ante los retos que plantea la transición energética y el incremento en las necesidades de generación eléctrica.

“Coahuila construyó toda una unidad de trabajo con comités para estudiar ventajas y desventajas del agua, la formación de talento, el desarrollo de proveedores, pero nos paró en seco el gobierno pasado. Si ahorita el gobierno ya está abriendo la puerta, pues iniciamos un clúster nuevo, revivimos el viejo, aprovechamos todos los estudios que ya se hicieron; yo creo que esta es una gran oportunidad”, finalizó. (OMAR SOTO)