Invitan en Saltillo a Callejoneada Norteña por la Juventud

El próximo primero de septiembre se realizará esta actividad que partirá de la Plaza de Armas y concluirá en la Plaza Coahuila, donde se desarrollará el Norteño Fest, con música en vivo, snacks y participación de emprendedores locales

El próximo primero de septiembre de este 2026 se llevará a cabo la Callejoneada Norteña por la Juventud, actividad organizada por el Instituto Coahuilense de la Juventud (Icojuve), Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila, en conjunto con dependencias estatales y locales como Secretaría de Cultura de Coahuila y Dirección de Turismo de Saltillo, que busca reunir a estudiantes de instituciones educativas y jóvenes en general en una jornada de convivencia que combinará una caminata por el Centro Histórico con música, gastronomía y emprendimiento local.

Las actividades comenzarán a partir de las 6 de la tarde con el acomodo de los participantes, mientras que el arranque oficial de la callejoneada está programado para las 7:30 de la tarde. El recorrido partirá de la Plaza de Armas, justo a las afueras del Palacio de Gobierno, y avanzará hasta llegar a la Plaza Coahuila.

Una vez que los participantes lleguen a la Plaza Coahuila, podrán disfrutar de música en vivo y snacks, además de conocer la oferta de emprendedores locales que instalarán espacios para la exposición y venta de sus productos, a través del Norteño Fest.

En la rueda de prensa para presentar la Callejoneada y el Norteño Fest participaron autoridades como Leticia Rodarte Rangel, secretaria de Cultura en Coahuila; Lydia María González Rodríguez, directora de Turismo en Saltillo y el subsecretario de Inclusión en la entidad, Luis Alberto Durán Herrera.

“Esperamos más de 500 jóvenes que participen, es una actividad con la que buscamos promover la sana convivencia, la participación juvenil, el sentido de pertenencia entre las juventudes de nuestra región y mediante esta actividad y recreativa fortalecer, sobre todo, la identidad coahuilense y fomentar la apropiación responsable de los espacios públicos”, señaló Iván Terashima Zamora, titular de Icojuve. (OMAR SOTO)