Ofrecerán comerciantes del Centro de Saltillo descuentos en su mercancía cada último viernes del mes

La campaña promovida también por Canaco Saltillo tendrá promociones de hasta 50 por ciento de descuento en mercancía seleccionada

Para incentivar el consumo y fortalecer la actividad comercial en el Centro Histórico de Saltillo, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Saltillo y la Asociación Civil de Comerciantes del Centro Histórico impulsan la campaña “Viernes Muy Mexicano”, lanzada a nivel nacional por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos (Concanaco Servytur), mediante la cual los negocios participantes ofrecerán descuentos el último viernes de cada mes.

Alan Duarte, presidente de la Asociación Civil de Comerciantes del Centro Histórico, explicó que la iniciativa busca generar promociones de manera periódica, sin que los consumidores tengan que esperar temporadas especiales para encontrar precios atractivos.

“Es una campaña que está haciendo la Cámara de Comercio en unión con los Comerciantes del Centro Histórico, una campaña con la cual, el último viernes de cada mes, se van a poner descuentos en todos los negocios agremiados en el Centro Histórico; esto nos beneficia a nosotros para no estarnos esperando a fechas como el Buen Fin o hasta la quincena o hasta Navidad”, señaló.

“Todo ese tipo de iniciativas para nosotros son muy buenas, se están haciendo descuentos casi tan grandes como en el Buen Fin, de mitad de precio en zapaterías, restaurantes, uniformes, ropa de dama y caballero”, abundó.

Mayor información

Los propietarios de negocios interesados en sumarse a la iniciativa y los clientes que deseen identificar los establecimientos participantes pueden consultar el sitio web canacosaltillo.com.mx y las redes sociales de la citada Cámara de Comercio local, donde encontrarán mayor información y detalles de la campaña.

Con el “Viernes Muy Mexicano”, los comerciantes buscan mantener un flujo constante de consumidores en el primer cuadro de la ciudad y ofrecer alternativas de compra con precios especiales durante todo el año. (OMAR SOTO)