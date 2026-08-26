Llevan actividades deportivas a plazas rehabilitadas por “Activa tu Parque”

Como parte del programa “Activa tu Parque”, que impulsa el alcalde Javier Díaz González, se llevan actividades culturales y deportivas a los espacios que ya fueron rehabilitados gracias a la suma de esfuerzos entre el Gobierno Municipal de Saltillo y la iniciativa privada.

En días recientes se llevó a cabo una clínica de fútbol por parte de integrantes del Club Saltillo Soccer, así como dos bailotones, que tuvieron una buena respuesta de vecinas y vecinos de los sectores beneficiados.

La clínica de fútbol se desarrolló en la plaza El Minero, ubicada en el fraccionamiento La Fragua, donde niñas y niños tuvieron la oportunidad de participar y convivir con integrantes del Club Saltillo Soccer.

La plaza del bulevar El Minero fue rehabilitada con el apoyo de Promotora Deportiva y entregada el pasado mes de noviembre; desde entonces ha sido sede de diferentes actividades para el disfrute de la comunidad.

Además, se llevaron a cabo dos bailotones dirigidos a la población en general, uno en la cancha de Lomas del Refugio Spurs y otro en la plaza Satélite Sur Spurs, ambos espacios rehabilitados con el apoyo del basquetbolista de la NBA Harrison Barnes.

Hasta el momento son 20 los espacios rehabilitados de manera integral a través del programa “Activa tu Parque”, mediante el trabajo conjunto del Gobierno Municipal de Saltillo y organizaciones de la iniciativa privada.

Desde el inicio de este esquema, el alcalde Javier Díaz González destacó que el objetivo no sería únicamente rehabilitar estos lugares, sino también llevar actividades culturales y deportivas para que sean aprovechados y disfrutados por la población. (El Heraldo de Saltillo)