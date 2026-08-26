Está vigente convocatoria para el Premio Municipal de la Juventud 2026

Invitan a instituciones y personas físicas a presentar postulaciones en alguna de las seis categorías

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que se mantiene vigente la convocatoria para el Premio Municipal de la Juventud 2026 e invitó a instituciones y personas físicas a presentar sus postulaciones en alguna de las seis categorías consideradas.

Señaló que este premio tiene como objetivo reconocer a jóvenes de entre 12 y 29 años de edad que, por su conducta, dedicación al trabajo, estudio o alguna actividad, sean un ejemplo para la juventud saltillense.

“Invitamos a quienes estén interesados para que vayan conformando sus expedientes e ingresen sus propuestas de candidaturas a recibir este importante premio a las y los jóvenes”, comentó Díaz González.

Para el otorgamiento del premio se consideran seis categorías: Logro Académico, Logro Cultural, Logro Deportivo, Logro Social, Logro Emprendedor, así como Logro Ciencia y Tecnología.

De acuerdo con la convocatoria, el periodo para recibir candidaturas es del 12 de agosto al 23 de septiembre en la Secretaría del Ayuntamiento, ubicada en la Presidencia Municipal, en un horario de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde; o bien, las 24 horas del día a través del portal oficial del Gobierno Municipal de Saltillo.

El director del Instituto Municipal de la Juventud, Abraham Ramírez Espinoza, dio a conocer que en el sitio oficial se pueden consultar los requisitos y la documentación necesaria para integrar las postulaciones.

Luego del cierre de recepción de propuestas, el jurado analizará cada una de ellas para definir a quienes recibirán el premio en las diferentes categorías, en un evento que se realizará durante el mes de octubre. (El Heraldo de Saltillo)