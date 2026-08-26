Dice Delegación Coahuila ¡presente! en Congreso Nacional de la CNC

Tiene nuestro estado un campo fuerte, afirma Carlos Robles

Ciudad de México.- Con la participación de una de las delegaciones más numerosas y entusiastas del país, Coahuila se hizo presente en el Congreso Nacional de la Confederación Nacional Campesina (CNC), que se desarrolla del 26 al 28 de agosto en la sede nacional de la organización, en el marco de su 88 aniversario.

Durante este encuentro, representantes del sector campesino de todo el país analizan y definen una agenda de exigencias y propuestas para fortalecer al campo mexicano, entre ellas la recuperación de programas y subsidios productivos, apoyos para maquinaria y diésel agropecuario, así como acciones de sanidad y desarrollo rural.

El presidente del PRI Coahuila, Carlos Robles Loustaunau, participó en los trabajos del Congreso, donde destacó la fortaleza del campo coahuilense y reconoció las acciones impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas para respaldar a los productores rurales.

“Manolo Jiménez es el gobernador del campo, sin duda. Conoce el campo, sus retos, sus necesidades y sus áreas de oportunidad para seguir creciendo; por eso ha impulsado programas que representan una gran ayuda para quienes trabajan y viven del campo”, expresó.

Robles Loustaunau destacó que la presencia de la delegación coahuilense refleja el compromiso del priismo estatal con el sector campesino y, al mismo tiempo, representa un respaldo a los trabajos que realiza la CNC a nivel nacional para defender los intereses de las familias del campo.

La delegación de Coahuila destacó por su amplia participación y entusiasmo, respaldando con su presencia los trabajos de la Asamblea Nacional de la CNC y fortaleciendo la representación del sector campesino de la entidad.

Entre los coahuilenses que participaron en este encuentro se encuentran Jesús María Montemayor Garza, Secretario de Desarrollo Rural; Mayra Ramos, alcaldesa de General Cepeda; el diputado local Raúl Onofre; José Alejandro Dávila; Manuel Jiménez y Brenda Guereca, alcaldesa de San Pedro, entre otros representantes del sector.

Los trabajos del Congreso Nacional son encabezados por la dirigente nacional de la CNC, Leticia Barrera Maldonado, y reúnen a delegados, productores rurales, mujeres y jóvenes provenientes de distintos estados de la República.

Durante los tres días de actividades, la organización campesina busca definir una agenda común para la defensa del campo mexicano, plantear propuestas de desarrollo ante el Gobierno Federal y fortalecer la organización y representación del sector.