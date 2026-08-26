Deben “Los Chorros” y la carretera Saltillo – Monterrey ser prioridades para Coahuila dentro del PEF 2027

Señala presidente de COPARMEX Coahuila Sureste

El presidente de COPARMEX Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal aseguró que el mejoramiento del tramo “Los Chorros” de la carretera federal 57, y de la carretera Saltillo – Monterrey, es un tema de fundamental importancia para el estado que debe considerarse dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027, que será entregado al Congreso de la Unión en los primeros días del mes de septiembre para su revisión.

Indicó que la asignación de recursos para estas importantes vías representa un tema pendiente que el Gobierno Federal tiene con el estado de Coahuila, sin embargo, reconoció que ya se tiene un avance en materia de infraestructura con el proyecto de ampliación de la carretera Saltillo – Monclova, que aseguró, dará mayor seguridad a los usuarios de esa vía y también habrá de generar mayor competitividad, al cumplir con las especificaciones de compañías estadounidenses que tienen vital relación con la industria local.

“Esperemos que sí se considere este tema, sobre todo porque hay que recordar que lo que más padecemos o los retos que tenemos aquí en Coahuila tienen que ver con materia de infraestructura y especialmente la Carretera Saltillo – Monterrey y también la de los Chorros, sin duda habrá que verse ese tema y ojalá que en el presupuesto de la Federación esté contemplado el recurso para modernizar esas arterias”, señaló el directivo.

“Aquí hay que recordar que ya se tiene contemplada la ampliación de lo que es la carretera Saltillo – Monclova, que es un factor determinante para la competitividad, toda vez que muchas empresas de Estados Unidos que envían sus medios de transporte no los meten a arterias que no sean de cuatro carriles, tienen que cumplir con ciertas normas, entonces eso ayudará a destrabar mucho el tema de la competitividad aquí en Coahuila y vendrá a fortalecer más al estado”, agregó.

Dijo que por lo que refiere al informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, que presentará esta última el día 1 de septiembre, se tienen igualmente grandes expectativas, e indicó que como empresario y como coahuilense, espera un informe en el que “se den resultados positivos, reales y aterrizados” sobre las obras y programas del Gobierno Federal y que las y los ciudadanos vean que realmente hay avances importantes en los rubros de mayor importancia para el país. (ÁNGEL AGUILAR)