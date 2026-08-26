Abre DIF Ramos Arizpe inscripciones para cursos y talleres productivos

Con una amplia oferta de capacitación dirigida a jóvenes y adultos, el DIF Ramos Arizpe abrió la convocatoria para sus Cursos y Talleres Productivos, mediante los cuales se busca que la ciudadanía adquiera nuevos conocimientos, desarrolle habilidades y cuente con herramientas que puedan convertirse en una alternativa de autoempleo o generación de ingresos.

Las inscripciones se realizarán del 31 de agosto al 4 de septiembre, en horario de 9:00 a 13:00 horas, con cupo limitado. Cada taller tendrá una duración total de 40 horas, distribuidas en 10 clases de cuatro horas, y un costo de recuperación de 175 pesos.

Parte de la oferta se impartirá en coordinación con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (ICATEC), con cursos como maquillaje de fantasía, fotografía para mini sesiones navideñas, cremas y licores artesanales, barber shop, decoración y manualidades navideñas, uñas press-on y soft gel, repostería tradicional, extensión de pestañas, pintura country, macramé, pasteles sugar free, elaboración de productos de limpieza y uso personal, así como skin care y automasaje facial.

También se contemplan alternativas enfocadas a las nuevas tecnologías y necesidades del mercado laboral, entre ellas herramientas de inteligencia artificial y Canva, computación para gestión empresarial y creación de reels de moda para redes sociales. A estas opciones se suman inglés básico-intermedio, vitromosaico, aplicación de uñas, piñatas de temporada, barbería y corte de cabello, velas temáticas, globoflexia y técnicas de pestañas, entre otras actividades.

Los cursos serán distribuidos en distintos espacios para acercarlos a más sectores de la población, entre ellos los centros comunitarios de Parajes de los Pinos, Analco y Mirador, además de la Casa de la Cultura, el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor y las instalaciones del DIF Ramos Arizpe, donde se desarrollará parte de la capacitación avalada por ICATEC. Algunos de los talleres cuentan además con validez oficial de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría del Trabajo.

La convocatoria está dirigida a personas de 15 años en adelante, quienes deberán presentar copia del acta de nacimiento, INE de Ramos Arizpe, CURP,

comprobante de domicilio actualizado, certificado del último grado de estudios y dos fotografías infantiles o tamaño credencial.

Para mayores informes, el DIF Municipal puso a disposición el teléfono 844-180-1100, además de sus instalaciones ubicadas en calle Allende #210, en la Zona Centro, donde los interesados podrán consultar disponibilidad y completar su inscripción. (EDUARDO SERNA).