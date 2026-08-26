Adulto mayor muere tras meses de agonía por accidente de motocicleta

Luego de permanecer varios meses en estado vegetativo a consecuencia de las graves lesiones que sufrió en un accidente de motocicleta, un hombre de 63 años perdió la vida este miércoles en su domicilio, en la colonia Pueblo Insurgentes.

La víctima, identificada como Jesús Javier García Solís, de 63 años, sufrió el accidente el pasado miércoles 13 de mayo, alrededor de las 16:00 horas, cuando circulaba en motocicleta acompañado de su hijo, de 19 años, por el bulevar Isidro López Zertuche.

Al llegar a la altura de la calle Apolonio Avilés, en la colonia Los Maestros, el conductor de una camioneta Chevrolet habría intentado realizar una maniobra para ingresar a la colonia, ocasionando que se atravesara en la trayectoria de los tripulantes de la motocicleta.

Tras el impacto, Jesús Javier sufrió un traumatismo craneoencefálico y múltiples fracturas. De acuerdo con los primeros reportes, no portaba casco de seguridad al momento del accidente, por lo que resultó gravemente lesionado.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y lo trasladaron de urgencia a un hospital privado. Su hijo, quien también viajaba en la motocicleta, resultó con lesiones menores y fue llevado al Hospital Universitario para recibir atención médica.

A pesar de los esfuerzos realizados por los médicos, el estado de salud de Jesús Javier se complicó y permaneció en estado vegetativo durante varios meses, hasta que finalmente este miércoles fue declarado sin vida en su domicilio.

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y tomar conocimiento del fallecimiento. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del SEMEFO, donde se le practicará la necropsia de ley.

La conductora de la camioneta involucrada deberá comparecer ante las autoridades correspondientes, quienes determinarán las responsabilidades y su situación jurídica por este hecho. (El Heraldo de Saltillo)