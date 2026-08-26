Mantiene Javier Díaz limpieza de arroyos en Mirasierra

Gobierno de Saltillo mejora las condiciones de espacios públicos

El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, mantiene las jornadas de limpieza en arroyos, cauces naturales y puentes peatonales, a fin de prevenir riesgos, mejorar el entorno y brindar mayor seguridad a las familias.

Como parte de estas acciones, personal de “Aquí Andamos” llevó a cabo trabajos de limpieza y retiro de basura, escombro y otros desechos en un tramo del arroyo Pericos, a la altura de las calles 12 y Nogales, en los sectores de Mirasierra e Ignacio Zaragoza, respectivamente.

De igual manera, se reforzaron las labores de deshierbe, limpieza y mantenimiento en las áreas aledañas al puente peatonal del fraccionamiento Nuevo Mirasierra, en el sector de las calles Ciprés, Prolongación Ciprés y Nevado de Toluca, para facilitar la movilidad de peatones.

El alcalde Javier Díaz hizo un llamado a las y los saltillenses a sumarse a estas acciones, que se realizan con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez, y evitar utilizar los arroyos, cauces y espacios públicos como sitios para depositar basura, escombro, ramas, muebles o cualquier tipo de desecho. (El Heraldo de Saltillo)