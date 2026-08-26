Armadoras chinas deben fabricar sus autos en México para cumplir reglas comerciales: Jaime Guerra

El ex presidente de CANACINTRA Coahuila Sureste, Jaime Guerra Pérez, aseguró que las armadoras de autos chinas no deben solamente limitarse a exportar sus vehículos a México para ser comercializados, sino que también deben llevar a cabo la apertura de plantas de manufactura en el país para cumplir con las reglas de mercado, que señalan que al llegar algunos modelos a cierto nivel de aceptación dentro del mercado, debe procederse a la instalación de dichas plantas.

Quien también fuera el titular de la Secretaría de Economía de Coahuila aseguró que la producción local de estos autos chinos permitiría también cumplir de manera más óptima con las regulaciones establecidas dentro del T MEC, además de reducir la dependencia que se tiene con los Estados Unidos y también favorecería el crecimiento de la proveeduría, al incrementar la participación de la industria nacional y contribuir a la generación de empleos.

“Lo que tenemos que hacer es que se tienen que poner fábricas chinas aquí, no solo vender los autos, tienen que poner las plantas también de fabricación aquí. Al final es un tema de libre competencia que tenemos. Sin embargo, por las leyes de México y de cualquier país no puedes vender autos si no los fabricas aquí, hay un proceso en el cual tienes que ver si tu auto es aceptado o no por el mercado y una vez aceptado tienen la obligación de poner la planta”, expuso.

“No vas a poder estar importando siempre estas unidades, tienes que fabricarlas aquí, con un grado de integración importante, al menos el 70 por ciento de integración nacional que es lo que buscaríamos, es competencia. No puedes decir: que no entren los chinos, pero al menos procurar que si entran con buena calidad y buen precio nada más que los fabriquen aquí, no deben de traer las unidades de fuera”, agregó.

Indicó que la presencia de los autos chinos es un tema que afecta sin duda a la industria automotriz nacional y especialmente la de Coahuila, pero señaló que hay que tomar en cuenta que China es de los países con mayor manufactura en el mundo y nadie va a detener estos avances.

“Ahorita sabemos que los autos están llegando de fuera ya ensamblados. No, se tienen que ensamblar aquí en México que es lo importante, que se sigan generando empleos y que estemos diversificados, ya que la dependencia que tenemos de Estados Unidos es muy, muy alta”, puntualizó Guerra Pérez. (ÁNGEL AGUILAR)