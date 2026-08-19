Invitan a presentación de libro  «Desde el Viejo Zaguán», una mirada a la memoria de Saltillo

El escritor Adalberto Cervantes presentará este jueves la segunda edición de su publicación con la que recupera vivencias familiares, recuerdos de barrios y lugares emblemáticos de Saltillo que con el paso de los años han desaparecido o cambiado

El Centro Cultural Vito Alessio Robles, en Saltillo, será escenario este jueves 20 de agosto de la presentación de la segunda edición de «Desde el Viejo Zaguán», del escritor Adalberto Cervantes, quien busca preservar en sus páginas parte de la memoria familiar y colectiva de Saltillo.

La presentación se realizará a las 7 de la tarde en las instalaciones del recinto ubicado en la esquina de las calles Hidalgo y Aldama, con la presencia del propio autor, quien explicó que el proyecto comenzó hace aproximadamente 20 años y fue concluido hace cinco o seis años.

Cervantes señaló que la obra parte de la historia de su propia familia para posteriormente ampliar la mirada hacia los barrios y la ciudad de Saltillo, recuperando escenarios, costumbres y lugares que han desaparecido o cambiado con el paso del tiempo.

«Este libro habla de un núcleo familiar, después del núcleo de un barrio, del núcleo de la ciudad de Saltillo; aquí describo lugares que ya no existen, que fueron emblemáticos, lugares que han cambiado su forma», explicó.

A sus 71 años, el escritor destacó que uno de sus propósitos es transmitir a las nuevas generaciones las experiencias de quienes vivieron otras épocas. En ese sentido, recupera historias de sus abuelos, entre ellas la de su abuelo, quien fue zapatero y también se desempeñó como quiropráctico o «sobandero».

Con «Desde el Viejo Zaguán», Adalberto Cervantes busca dejar constancia de una Saltillo que permanece en la memoria de quienes la conocieron y acercar a las nuevas generaciones los espacios, oficios y formas de vida que forman parte de la historia de la capital coahuilense. (OMAR SOTO)