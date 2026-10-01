¿Eres alumno, egresado, docente o jubilado del Tec de Saltillo? Participa este 18 de octubre en la carrera Go Burros 5K

En el marco de las celebraciones por el 75 aniversario del Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS), el próximo 18 de octubre se llevará a cabo la carrera Go Burros 5K, misma que tendrá lugar en la Ruta Recreativa.

La institución informó que la invitación para dicho evento atlético se hace a través del Departamento de Actividades Extraescolares y la Oficina de Promoción Deportiva y está dirigida a estudiantes de nuevo ingreso, reingreso y personal docente y administrativo, así como también a egresados y trabajadores jubilados y pensionados.

Además, podrá también tomar parte en esta carrera el público en general y personas con discapacidad.

Cabe mencionar que quienes deseen participar en esta carrera podrán hacerlo corriendo, trotando o caminando, e indicó que la salida será en el frontispicio de la institución, en el cruce del bulevar Venustiano Carranza y Avenida Universidad, siendo el disparo de arranque en punto de las 7:00 de la mañana para las personas con discapacidad, y a las 7:05 para el resto de las y los competidores.

Indicó que aún hay lugares para quienes deseen participar en esta carrera, por lo que los interesados deberán realizar el pago y registro en línea a través de la página https://quent.li/carrera-75 siendo el costo único para los participantes de 300 pesos.

También se informó que el costo incluye playera de participación, número, medalla conmemorativa al cruzar la meta para todas y todos los competidores, kit de recuperación, hidratación y servicio médico.

De igual manera, se dio a conocer que se hará entrega de reconocimientos a las y los ganadores del primer lugar en cada una de las categorías participantes, en una ceremonia que se llevará a cabo en la explanada del Tecnológico de Saltillo con la presencia de autoridades administrativas e invitados especiales. (ÁNGEL AGUILAR)