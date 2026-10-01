Este mes de octubre, apoya el programa Latiendo con Amor del DIF Saltillo en restaurantes Epazote y Don Artemio

El DIF Saltillo hizo la invitación a las y los saltillenses para que en este mes de octubre apoyen el programa “Latiendo con Amor” de esa institución, adquiriendo pan de muerto en el restaurante Epazote y también el postre “Tres Leches del Desierto” que se ofrece el restaurante Don Artemio, establecimientos que se han sumado a esta causa en beneficio de niñas, niños y adolescentes con enfermedades cardiovasculares.

La institución informó que, a través de este programa, se ofrece a estos menores atención médica integral y cirugías de corazón gratuitas, así como atención médica que incluye diagnósticos oportunos y detecciones de cardiopatías mediante el uso de equipo médico especializado.

También se apoya con la gestión y financiamiento de operaciones del corazón para niñas y niños de escasos recursos y actividades de revisión médica directa en Centros de Atención Infantil (CAI) y estancias de esta capital.

En ese sentido, la institución agradeció a las empresas y establecimientos de Saltillo, así como también a las asociaciones civiles que han contribuido a este programa mediante donativos, actividades de redondeo o ventas especiales de diferentes productos, como es el caso de estos restaurantes, así como también la realizada recientemente por la cadena de tiendas Pollo Feliz, cuya venta del paquete “A- Pollo de Corazón” contribuyó a recaudar fondos para estas operaciones.

Agregó que, con este tipo de acciones, se demuestra que con la unión de fuerzas entre empresas, sociedad civil e instituciones gubernamentales es posible mejorar la salud y la calidad de vida de estos pequeños, además de transformar la realidad de sus familias. (ÁNGEL AGUILAR)