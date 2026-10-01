Ofrece Cruz Roja Saltillo precios especiales en estudios clínicos para mujeres, en el marco del “Octubre Rosa”

La gerente de la delegación Saltillo de la Cruz Roja, Dinora López, dio a conocer que en el marco de la celebración del “Octubre Rosa”, considerado como el Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, se ofrecerán precios especiales en los servicios de ultrasonido y TAC, a fin de apoyar las acciones de prevención y la detección oportuna de este padecimiento.

Señaló que, con estos descuentos, se busca apoyar la economía de las mujeres saltillenses y difundir una cultura de concientización entre la población femenina para reducir al máximo posible la incidencia en los casos de cáncer.

Informó que, en el caso del ultrasonido regional, éste tendrá un costo de solo 260 pesos, mientras que el general será de 350 pesos y el especializado de 440 pesos.

Igualmente, el TAC simple tendrá un costo de mil pesos, mientras que el del TAC contrastado será de mil 600, el de abdomen total de mil 350 y el de abdomen total 1 y 2 de mil 850 pesos.

Dinora López agregó que desde la apertura de la unidad de atención a las mujeres en la Delegación Saltillo de la humanitaria institución, se ha tenido una respuesta sumamente favorable de la población femenil de esta ciudad, dado el costo accesible y la calidad en los servicios, además del profesionalismo del personal que realiza este tipo de pruebas. (ÁNGEL AGUILAR)