Sofía Garza Trejo

Falleció el 30 de septiembre del 2026 a la edad de 79 años

Velación en capilla Las Rosas

Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama

Inhumación este jueves en un Panteón de la Localidad

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Francisco Javier García Cedillo

Falleció el 30 de septiembre del 2026 a la edad de 51 años

Velación en capilla Sur 2

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Misa en la Iglesia El Refugio a las 11:00 hrs

Traslado este jueves para su Inhumación al Ej. Palma Gorda Saltillo Coahuila

Raúl Amaro Lara

Falleció el 01 de octubre del 2026 a la edad de 70 años

Velación en la capilla Ramos 1

Ubicada en Pedro Gil Farías no. 114 Col. Eulalio Gutiérrez Ramos Arizpe, Coah

Misa en la Iglesia San Nicolás Tolentino a las 10:00 hrs

Inhumación este viernes en el Panteón Valle del Santo Cristo

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Ana María Rodríguez Villanueva

Falleció el 01 de octubre del 2026 a la edad de 71 años

Velación en capilla Sixtina

Ubicada en Aldama y Calzada Emilio Carranza

Inhumación este viernes en un Panteón de la Localidad

Ernesto Sandoval Guzmán

Falleció el 30 de septiembre del 2026 a la edad de 62 años

Velación en la capilla Zaragoza

Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez

Inhumación este viernes en un Panteón de la Localidad

Cristina Almaguer López

Falleció el 01 de octubre del 2026 a la edad de 51años

Velación en capilla Sur 1

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Misa en la Iglesia Sagrada Familia a las 12:00 hrs

Inhumación este viernes en un Panteón de la Localidad