Sofía Garza Trejo
Falleció el 30 de septiembre del 2026 a la edad de 79 años
Velación en capilla Las Rosas
Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama
Inhumación este jueves en un Panteón de la Localidad
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Francisco Javier García Cedillo
Falleció el 30 de septiembre del 2026 a la edad de 51 años
Velación en capilla Sur 2
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Misa en la Iglesia El Refugio a las 11:00 hrs
Traslado este jueves para su Inhumación al Ej. Palma Gorda Saltillo Coahuila
Raúl Amaro Lara
Falleció el 01 de octubre del 2026 a la edad de 70 años
Velación en la capilla Ramos 1
Ubicada en Pedro Gil Farías no. 114 Col. Eulalio Gutiérrez Ramos Arizpe, Coah
Misa en la Iglesia San Nicolás Tolentino a las 10:00 hrs
Inhumación este viernes en el Panteón Valle del Santo Cristo
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Ana María Rodríguez Villanueva
Falleció el 01 de octubre del 2026 a la edad de 71 años
Velación en capilla Sixtina
Ubicada en Aldama y Calzada Emilio Carranza
Inhumación este viernes en un Panteón de la Localidad
Ernesto Sandoval Guzmán
Falleció el 30 de septiembre del 2026 a la edad de 62 años
Velación en la capilla Zaragoza
Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez
Inhumación este viernes en un Panteón de la Localidad
Cristina Almaguer López
Falleció el 01 de octubre del 2026 a la edad de 51años
Velación en capilla Sur 1
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Misa en la Iglesia Sagrada Familia a las 12:00 hrs
Inhumación este viernes en un Panteón de la Localidad