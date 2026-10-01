Industria automotriz requiere no solo producir más sino generar más valor: Juan Carlos López Villarreal

El presidente del Consejo de Administración de GIS y presidente del Consejo de Directores de la Industria Nacional de Autopartes, señaló que se requiere una industria organizada, capaz de construir propuestas, mantener un diálogo cercano con las autoridades y fortalecer la colaboración con nuestros socios comerciales”

Al clausurar los trabajos del XXIV Congreso Internacional de la Industria Automotriz en México (CIIAM 2026), Juan Carlos López Villarreal, presidente del Consejo de Directores de la Industria Nacional de Autopartes (INA) y presidente del Consejo de Administración de GIS, señaló que el siguiente paso en la industria automotriz no consiste solamente en producir más sino en generar más valor.

En el marco del 65 aniversario de la INA, el evento reunió a expertos y empresarios del sector autopartes en México para dialogar sobre geopolítica, T-MEC, cadenas de suministro, semiconductores, inteligencia artificial, manufactura avanzada, sostenibilidad, talento y proveeduría, en un evento que se llevó a cabo el 29 y 30 de septiembre en la Ciudad de México.

En su mensaje, Juan Carlos López, apuntó: “La agenda comercial de Norteamérica, las exigencias de contenido regional y la evolución de las cadenas de suministro son retos que nos unen. Y requieren una industria organizada, capaz de construir propuestas, mantener un diálogo cercano con las autoridades y fortalecer la colaboración con nuestros socios comerciales”.

Y agregó: “El siguiente paso no consiste solamente en fabricar más. Consiste en generar más valor, desarrollar más proveedores nacionales, formar talento para fábricas cada vez más digitales e incorporar inteligencia artificial y nuevas tecnologías a nuestros procesos fortaleciendo nuestra capacidad de innovar”.

Finalmente refrendó su compromiso de mantener una representación cercana y propositiva de las empresas del sector, fortalecer la colaboración con autoridades, instituciones educativas y socios comerciales contribuyendo a una agenda que permita a México seguir siendo protagonista de la transformación automotriz a nivel global.

“Hoy, abrimos una nueva etapa para nuestra industria en la que México debe transformar su fortaleza manufacturera en mayor innovación, tecnología, talento y valor agregado.” concluyó Juan Carlos López, Presidente del Consejo de Directores de la INA.

La Industria Nacional de Autopartes, A.C. representa a las empresas del sector de autopartes con operaciones en México y promueve una industria competitiva, innovadora e integrada a las cadenas productivas de Norteamérica y del mundo. (El Heraldo de Saltillo)