Quiere Marimar Treviño seguir trabajando por la niñez y juventud coahuilense

La diputada local se dijo satisfecha con el trabajo realizado durante la actual Legislatura y afirmó estar lista para continuar desde cualquier espacio, municipal o estatal, donde pueda aportar

Próxima a concluir en este 2026 sus labores dentro del Congreso de Coahuila como diputada, Marimar Treviño Garza aseguró que continuará trabajando en favor de la niñez y la juventud coahuilense desde cualquier trinchera, ya sea municipal o estatal, a la que sea convocada.

La legisladora se dijo satisfecha con el trabajo realizado durante la actual Legislatura y afirmó que, aunque está por cerrar esta etapa, mantiene la disposición de continuar participando en proyectos que permitan generar beneficios para la población.

«Muy contenta porque estamos dando cierre a las actividades, en lo particular me he sentido muy satisfecha con lo que se ha realizado durante la legislatura y sabemos que el trabajo no termina, puesta para lo que venga», expresó.

Treviño Garza señaló que por ahora mantiene como prioridad concluir al 100 por ciento el proyecto que encabeza como diputada, para posteriormente analizar las oportunidades que se presenten y continuar aportando desde el espacio que corresponda.

«Ahorita estoy muy centrada en terminar el proyecto como diputada al 100, y qué venga lo mejor. Lo que sea es bueno y donde pueda sumar, ahí puesta, bien puesta para lo que venga», manifestó.

Trabajo comprobado

Durante su desempeño como legisladora, Treviño Garza ha puesto especial atención en temas relacionados con la niñez y la juventud de Coahuila, particularmente en acciones de promoción de la salud mental, prevención y combate a las adicciones, así como el fomento al deporte entre ambos sectores de la población.

La diputada reiteró así su disposición para continuar trabajando una vez que concluya su periodo en el Congreso local, al señalar que su interés es seguir sumando en favor de niñas, niños y jóvenes coahuilenses desde el espacio que se le presente. (OMAR SOTO)