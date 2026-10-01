Detenidos dos hermanos por asesinato de maestra en Torreón; descartan uso de armas de fuego

Fiscalía General del Estado señala que, de acuerdo a las primeras declaraciones, se trata de un ataque aislado, sui géneris, y determinado por dos personas dentro de un contexto familiar desarticulado

Torreón– La Fiscalía General del Estado y el Gobierno de Coahuila informaron la detención de dos personas del sexo masculino, mayores de edad, como probables responsables de la agresión con arma blanca registrada en un plantel educativo ubicado en el Ejido La Unión, municipio de Torreón, donde una persona perdió la vida y cuatro más resultaron lesionadas.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas solicitó al Gabinete Estatal de Seguridad una rápida reacción y el seguimiento puntual de los hechos, por lo que las instituciones estatales mantienen coordinación permanente para atender la situación y dar acompañamiento a la comunidad escolar.

El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, informó que una persona del sexo femenino perdió la vida a consecuencia de las lesiones provocadas por arma blanca.

Asimismo, cuatro personas resultaron lesionadas: dos docentes, uno de ellos reportado en estado delicado; un alumno, cuyo estado de salud se mantiene en reserva, y una persona del sexo femenino, quien se encuentra estable.

Las autoridades se encuentran coordinadas con las áreas de inteligencia federal, para poder continuar con las investigaciones.

Los dos probables responsables fueron detenidos y se encuentran a disposición de la autoridad competente. Será la Fiscalía General del Estado la encargada de continuar con las indagatorias y presentar ante el Poder Judicial los elementos correspondientes.

El Gobierno de Coahuila reiteró que se llegará hasta las últimas consecuencias y que se aplicará todo el peso de la ley, solicitando para quienes resulten responsables las sanciones máximas que correspondan conforme a derecho.

Por instrucciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas, las secretarías de Gobierno, de Educación y de Seguridad, mantienen coordinación permanente con la Fiscalía General del Estado y el Gobierno Municipal de Torreón para dar seguimiento puntual al caso.

De manera paralela, la Secretaría de Educación mantiene contacto con directivos, maestras, maestros, madres y padres de familia, a fin de brindar acompañamiento y atención a la comunidad escolar.

El Gobierno del Estado reiteró que se reforzarán las acciones preventivas y de acompañamiento en los planteles educativos, así como las estrategias de proximidad y atención a estudiantes, docentes y familias, de acuerdo con los protocolos y disposiciones aplicables.

El Gobierno de Coahuila expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y de las personas afectadas por estos hechos, y refrendó su compromiso de mantener una coordinación permanente entre las instituciones para esclarecer lo ocurrido y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables. (El Heraldo de Saltillo)