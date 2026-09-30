Muere mujer en Saltillo tras presunta intoxicación con suplemento “Diablos” y anfetaminas para bajar de peso

Una mujer de 54 años perdió la vida este miércoles, mientras permanecía internada en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de haber ingresado días atrás con un severo malestar que, de acuerdo con las primeras investigaciones, estaría relacionado con el consumo de un suplemento utilizado para bajar de peso.

La víctima fue identificada como Juana María Paredes Rubalcaba, de 54 años, quien comenzó a presentar complicaciones de salud mientras se encontraba en su domicilio, ubicado en la colonia Mirasierra.

Ante el deterioro de su estado, la mujer se trasladó por sus propios medios a las instalaciones de la Clínica 2 del IMSS, donde fue ingresada para recibir atención médica y permaneció hospitalizada desde el pasado 20 de septiembre.

Durante su estancia, la paciente habría manifestado al personal médico que había ingerido un producto conocido como “Diablos”, además de anfetaminas, sustancias que presuntamente consumió con la finalidad de perder peso. Sin embargo, no pudo precisar la cantidad ingerida.

Pese a los esfuerzos del personal médico, la mujer finalmente falleció este miércoles dentro del hospital.

Tras el reporte del deceso, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al nosocomio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se practicará la necropsia de ley.

Serán los estudios periciales y la necropsia los que permitan establecer con precisión las causas del fallecimiento y determinar si existe una relación directa entre el consumo de dichas sustancias y las complicaciones que presentó la mujer. (El Heraldo de Saltillo)